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Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 675047
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Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние;, 675047

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Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние; - фото 1
Уценка
Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Зарядные устройства для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Назначение: смартфон Количество заряжаемых устройств: 1 Максимальный выходной ток, в А: 2.2 Выходная мощность, в Вт: 15 Выходное напряжение, в В: 9 Быстрая зарядка: Да Разъем: USB Type-C Кабель в комплекте: Да Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция
  • Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние; - фото 1
  • Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
2 841 руб.  2 990 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 675047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние;
2 841 руб. -5%
2 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Зарядные устройства для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Назначение: смартфон Количество заряжаемых устройств: 1 Максимальный выходной ток, в А: 2.2 Выходная мощность, в Вт: 15 Выходное напряжение, в В: 9 Быстрая зарядка: Да Разъем: USB Type-C Кабель в комплекте: Да Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние;

Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Назначение: смартфон
  • Количество заряжаемых устройств: 1
  • Максимальный выходной ток, в А: 2.2
  • Выходная мощность, в Вт: 15
  • Выходное напряжение, в В: 9
  • Быстрая зарядка: Да
  • Разъем: USB Type-C
  • Кабель в комплекте: Да
Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция

Отзывы о товаре Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние;




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Зарядные устройства для телефонов
Причина уценки
дефект коробки, витринный образец Внешний вид: отличное состояние Спецификация: Назначение: смартфон Количество заряжаемых устройств: 1 Максимальный выходной ток, в А: 2.2 Выходная мощность, в Вт: 15 Выходное напряжение, в В: 9 Быстрая зарядка: Да Разъем: USB Type-C Кабель в комплекте: Да Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция
Описание
Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние
Причина уценки: дефект коробки, витринный образец
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Назначение: смартфон
  • Количество заряжаемых устройств: 1
  • Максимальный выходной ток, в А: 2.2
  • Выходная мощность, в Вт: 15
  • Выходное напряжение, в В: 9
  • Быстрая зарядка: Да
  • Разъем: USB Type-C
  • Кабель в комплекте: Да
Комплектность: беспроводное зарядное устройство, коробка, инструкция
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Беспроводное зарядное устройство Apple Magsafe Charger 15 Вт, белый (MHXH3ZM/A) отличное состояние; - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2841 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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