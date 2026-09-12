Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C320N Spec:I3/E/Y/2.8mm АК серия (TC-C320N I3/E/Y/2.8mm)
IP-камера Tiandy TC-C320N I3/E/Y/2.8mm имеет купольный корпус из металла и пластика белого цвета, что предусматривает ее повышенную прочность и стабильность ракурса видеоизображения. Рассчитана на установку внутри помещений, в том числе на промышленных складах, где температура может опускаться до – 40° и подниматься до 60°. Управлять камерой можно из приложения Easy7 на смартфоне. 2-мп CMOS-матрица обеспечивает четкое изображение разрешением 1920x1080, в цветном или черно-белом формате. В IP-камеру Tiandy TC-C320N I3/E/Y/2.8mm встроен микрофон, что позволяет записывать видео со звуком. Наличие инфракрасной подсветки с дальностью действия до 30 м обеспечивает ночную съемку в хорошем качестве. Подключение IP-камеры осуществляется по витой паре, по которой происходит и подача питания, и передача данных. Благодаря встроенному датчику движения камера способна записывать только значимые события. Все отснятые файлы пересылаются на сервер.
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