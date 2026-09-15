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Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 674980
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Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние;, 674980

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Уценка
Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - фото 1
Уценка
Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - фото 2
Уценка
Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект коробки
  • Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - фото 1
  • Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - фото 2
  • Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
291 руб.  970 руб. 
Начислим 5 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние;
291 руб. -70%
970 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект коробки
Для планшетов
для Samsung Galaxy Tab A7
Материал
карбон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние;

Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Тип: книжка
  • Совместимый бренд: Samsung
  • Совместимая модель: Galaxy Tab A7
  • Материал: полипропилен
Комплектность: коробка, чехол для планшета
Причина уценки: дефект коробки

Отзывы о товаре Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние;




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект коробки
Для планшетов
для Samsung Galaxy Tab A7
Материал
карбон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Тип: книжка
  • Совместимый бренд: Samsung
  • Совместимая модель: Galaxy Tab A7
  • Материал: полипропилен
Комплектность: коробка, чехол для планшета
Причина уценки: дефект коробки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - этот товар вы можете купить по цене 291 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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