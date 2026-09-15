Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние;, 674980
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект коробки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%291 руб. 970 руб.
В наличии
Код товара: 674980
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
291 руб. -70%
970 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект коробки
Для планшетов
для Samsung Galaxy Tab A7
Материал
карбон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
30
Описание товара Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Тип: книжка
- Совместимый бренд: Samsung
- Совместимая модель: Galaxy Tab A7
- Материал: полипропилен
Причина уценки: дефект коробки
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
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Бренд
Тип товара
Чехол
Причина уценки
дефект коробки
Для планшетов
для Samsung Galaxy Tab A7
Материал
карбон
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Тип: книжка
- Совместимый бренд: Samsung
- Совместимая модель: Galaxy Tab A7
- Материал: полипропилен
Причина уценки: дефект коробки
Смотрите также: Защитные стекла, пленки для планшетов, Чехлы для планшетов
Уцененный товар Чехол Red Line для Samsung Galaxy Tab A7 2020 Sea УТ000024382 отличное состояние; - этот товар вы можете купить по цене 291 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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