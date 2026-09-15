Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние;, 674971
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
дефект коробки
Модель аккумулятора
NP-BN1
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Sony
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%110 руб. 365 руб.
В наличии
Код товара: 674971
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
110 руб. -70%
365 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
дефект коробки
Модель аккумулятора
NP-BN1
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Sony
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х9х7
Вес, г.
150
Описание товара Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Модель: Powercam II для Sony NP-BN1
- Бренд: DigiCare
Причина уценки: дефект коробки
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Причина уценки
дефект коробки
Модель аккумулятора
NP-BN1
Емкость аккумулятора, мАч
0
Для устройств
Sony
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Модель: Powercam II для Sony NP-BN1
- Бренд: DigiCare
Причина уценки: дефект коробки
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Уцененный товар Зарядное устройство Digicare Powercam II для Sony NP-BN1 отличное состояние; - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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