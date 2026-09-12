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Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK)

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Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 1
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 2
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 3
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 4
Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний накопитель
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 1
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 2
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 3
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 4
  • Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674922
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний накопитель
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Внешний диск, кабель USB Type-C - C, Краткое руководство
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
114

Описание товара Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK)

Внешний SSD ADATA SD810 выполнен в черном корпусе с матовой внешней отделкой. На такой поверхности не так будут заметны царапины. Корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. USB-разъем расположен на боковой стороне и дополнительно защищен крышкой. Модель с интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C поддерживает скорость записи и чтения на уровне 2000 Мбайт/сек. Это позволяет использовать накопитель для хранения игр и подключения к Xbox X;S и PS5.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний накопитель SSD A-DATA 1Tb SD810 USB Type-C (SD810-1000G-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний накопитель
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Внешний диск, кабель USB Type-C - C, Краткое руководство
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD ADATA SD810 выполнен в черном корпусе с матовой внешней отделкой. На такой поверхности не так будут заметны царапины. Корпус имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. USB-разъем расположен на боковой стороне и дополнительно защищен крышкой. Модель с интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C поддерживает скорость записи и чтения на уровне 2000 Мбайт/сек. Это позволяет использовать накопитель для хранения игр и подключения к Xbox X;S и PS5.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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