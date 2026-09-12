Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast Black EXPO DDR5 DIMM 5600MHz CL36 - 64Gb (2х32Gb) KF556C36BBEK2-64

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подойдёт для создания мощной рабочей станции или производительного игрового компьютера, где критически важны как большой объём, так и высокая скорость работы. Суммарные 64 ГБ гарантируют комфортную работу с несколькими тяжёлыми приложениями одновременно, будь то рендеринг сложных 3D-сцен, обработка видео в высоком разрешении или моделирование, а также открытие сотен вкладок в браузере без малейших тормозов. Для современных требовательных игр, особенно с большим количеством модификаций или в связке со стримингом, такой объём предоставляет огромный запас на будущее, закрывая потребности даже самых ресурсоёмких проектов.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это означает, что память совместима только с новыми платформами на базе процессоров AMD Ryzen 7000 серии и Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, оснащённых соответствующими слотами. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для стандартных настольных компьютеров, и устанавливать такие планки в ноутбуки или компактные системы с разъёмами SO-DIMM физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме даёт 64 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность данных, напрямую влияя на скорость загрузки уровней в играх, скорость отклика системы в профессиональных приложениях и общую плавность работы в условиях интенсивной многозадачности. Для большинства пользовательских и рабочих сценариев такая частота является отличным балансом между производительностью и стабильностью, предлагая ощутимый выигрыш перед базовыми скоростями DDR5 без чрезмерного завышения цены.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на сравнительно низкую задержку (латентность) для данного класса частоты, обеспечивая хорошую отзывчивость системы в связке с высокой пропускной способностью. Ключевой особенностью этой серии является предустановленная поддержка профиля автоматического разгона EXPO, оптимизированного для платформ AMD. Это позволяет легко достичь заявленной частоты 5600 МГц и оптимальных таймингов простым выбором профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек напряжения и подтаймингов.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast Black с поддержкой EXPO создана в первую очередь для совместимости с современными платформами AMD на базе процессоров Ryzen 7000 серии и материнских плат с чипсетами X670, B650 и другими, поддерживающими стандарт DDR5. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте необходима материнская плата, чья спецификация поддерживает такие скорости, а также рекомендуется установка последней версии BIOS. На платформах Intel память также будет работать, но профиль EXPO может не активироваться автоматически, и для выхода на частоту 5600 МГц может потребоваться ручная активация аналога - профиля XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами чёрного цвета из алюминия, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти во время продолжительной работы на высоких частотах, способствуя стабильности. Компактная высота планок минимизирует риск конфликта с установленными массивными башенными кулерами процессора, что важно при планировании сборки. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, ориентированных на максимальную производительность и надёжность сборок без излишней декоративной RGB-подсветки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок по 32 ГБ, что является оптимальным решением для немедленной активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет процессору работать с двумя модулями памяти одновременно, существенно увеличивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией и положительно влияя на FPS в играх и скорость рендеринга. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо установить в соответствующие слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом или указанные в руководстве пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5, так как он несовместим с разъёмами для DDR4 или DDR3. Хотя профиль EXPO значительно упрощает разгон, конечная стабильность на заявленной частоте также зависит от возможностей конкретной материнской платы и самого процессора (контроллера памяти IMC). Данный комплект с большим объёмом и высокой частотой оптимален для пользователей, собирающих мощную систему с заделом на будущее, в то время как для простого офисного апгрейда или бюджетной игровой сборки можно рассмотреть более доступные варианты с меньшим объёмом.