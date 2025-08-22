Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast RGB Black DDR5 DIMM 5600Mhz CL36 - 32Gb (2x16Gb) KF556C36BBEAK2-32

Для кого и под какие задачи

Этот комплект памяти Kingston Fury Beast RGB является отличным выбором для пользователей, собирающих современный игровой компьютер или производительную рабочую станцию на базе платформ Intel 12-го/13-го/14-го поколения или AMD Ryzen 7000. Объём 32 ГБ в конфигурации 2x16 ГБ уверенно закрывает потребности в многозадачности с десятками вкладок браузера, параллельной работой в офисных пакетах и фоновыми приложениями, а также обеспечивает комфортный гейминг и работу с фоторедакторами. Для самых требовательных задач, таких как рендеринг сложных 3D-сцен, монтаж видео в 4K или профессиональная работа с виртуальными машинами, стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для большинства сценариев 32 ГБ — это оптимальный баланс на годы вперёд.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память последнего поколения DDR5, которая обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревающим DDR4. Используемый форм-фактор — стандартный DIMM для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому устанавливать их можно только в материнские платы, которые изначально спроектированы под поддержку DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет суммарный объём 32 гигабайта, реализованный двумя модулями по 16 ГБ каждый. Номинальная частота 5600 МГц — это солидный показатель для DDR5, который заметно ускоряет обмен данными между процессором и памятью. В играх это может вылиться в прирост минимального FPS и снижение просадок, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших файлов и уменьшит время ожидания при переключении между ресурсоёмкими программами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержка памяти (латентность) обозначена как CL36, что в связке с частотой 5600 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Рабочее напряжение для стабильной работы на заявленных параметрах обычно составляет 1.25 В, что является стандартом для DDR5. Для достижения частоты 5600 МГц необходимо активировать предустановленный профиль Intel XMP 3.0 в BIOS материнской платы, что позволяет сделать это одной кнопкой без углубления в ручные настройки таймингов и напряжений.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с современными платформами: для Intel это чипсеты серий 600 и 700 для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и их преемников, а для AMD — платформа AM5 с чипсетами серии 600 для процессоров Ryzen 7000. Важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 5600 МГц. На некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота может быть ниже.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительной нагрузке, что важно для поддержания стабильности на высоких частотах. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которая подключается к разъёму на материнской плате и позволяет синхронизировать световые эффекты с другими компонентами системы через фирменное ПО, такое как ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light, для создания целостного визуального образа вашего ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является идеальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает общую отзывчивость системы. Для правильной работы установите планки в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к вашей модели платы. Расширение объёма в будущем путём добавления ещё одного аналогичного комплекта возможно, но для максимальной стабильности рекомендуется использовать модули из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они не взаимозаменяемы с DDR4. Высота модулей с радиаторами может помешать установке некоторых массивных башенных кулеров для процессора, поэтому проверьте совместимость по габаритам в вашем корпусе. Для работы на заявленной частоте 5600 МГц обязательно требуется активация профиля XMP в BIOS, иначе память будет работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Этот комплект — отличный сбалансированный выбор для современной игровой или рабочей сборки, где важны и скорость, и достаточный объём, и эстетика.