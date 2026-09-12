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Усилитель Wi?Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усилитель Wi?Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb

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Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 2
Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 3
Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 4
Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 5
Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 6
Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 7
Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Усиление, dbi
3
Усиление сигнала
5 Ггц
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 1
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 2
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 3
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 4
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 5
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 6
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 7
  • Повторитель Wi-Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
5 490 руб.  8 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674771
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Характеристики

Бренд
Keenetic
Тип товара
Усилитель сигнала
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Усиление, dbi
3
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb

**Усилитель Wi-Fi сигнала KEENETIC Buddy 6 (KN-3411)** KEENETIC Buddy 6 — это компактный усилитель Wi-Fi сигнала, который поможет расширить зону покрытия вашей беспроводной сети. Он подключается к основному роутеру и создаёт дополнительную точку доступа, обеспечивая стабильное соединение в местах со слабым сигналом. **Основные характеристики:** * **Стандарты Wi-Fi:** поддерживает современные стандарты связи, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. * **Скорость передачи данных:** позволяет наслаждаться быстрым интернетом без задержек. * **Простота установки:** легко подключается к роутеру, не требуя сложных настроек. * **Компактный дизайн:** занимает мало места, что делает его идеальным для любого интерьера. С помощью KEENETIC Buddy 6 вы сможете наслаждаться стабильным Wi-Fi соединением во всём доме или офисе. Это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить качество своей беспроводной сети и обеспечить надёжное подключение для всех устройств.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Keenetic
Тип товара
Усилитель сигнала
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Вид оборудования
усилитель сигнала
Тип антенны
внешняя
Установка
внешняя
Усиление, dbi
3
Усиление сигнала
5 Ггц
Страна производитель
Китай
Описание
**Усилитель Wi-Fi сигнала KEENETIC Buddy 6 (KN-3411)** KEENETIC Buddy 6 — это компактный усилитель Wi-Fi сигнала, который поможет расширить зону покрытия вашей беспроводной сети. Он подключается к основному роутеру и создаёт дополнительную точку доступа, обеспечивая стабильное соединение в местах со слабым сигналом. **Основные характеристики:** * **Стандарты Wi-Fi:** поддерживает современные стандарты связи, что обеспечивает высокую скорость передачи данных. * **Скорость передачи данных:** позволяет наслаждаться быстрым интернетом без задержек. * **Простота установки:** легко подключается к роутеру, не требуя сложных настроек. * **Компактный дизайн:** занимает мало места, что делает его идеальным для любого интерьера. С помощью KEENETIC Buddy 6 вы сможете наслаждаться стабильным Wi-Fi соединением во всём доме или офисе. Это идеальное решение для тех, кто хочет улучшить качество своей беспроводной сети и обеспечить надёжное подключение для всех устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала Keenetic Buddy 6 KN-3411 2.4/5ГГц AX3000 1x1Gb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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