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Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL)

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Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 1
Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 2
Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 3
Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 1
  • Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 2
  • Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 3
  • Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674758
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL)
980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
ножницы по металлу
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х7х3
Вес, г.
450

Описание товара Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL)

ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые ножницы по металлу, Профессионал (23130-SL) Удлиненные ножницы по металлу Зубр ПРОФЕССИОНАЛ прямые 23130-SL используются для прямой резки холоднокатаной стали толщиной 0.94 мм и нержавеющей стали толщиной 0.53 мм. Отвечают требованиям ГОСТ 7210-75 по твёрдости, работоспособности и качеству.



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Отзывы о товаре Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Тип ножниц
прямые
Комплектация
ножницы по металлу
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
300
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые ножницы по металлу, Профессионал (23130-SL) Удлиненные ножницы по металлу Зубр ПРОФЕССИОНАЛ прямые 23130-SL используются для прямой резки холоднокатаной стали толщиной 0.94 мм и нержавеющей стали толщиной 0.53 мм. Отвечают требованиям ГОСТ 7210-75 по твёрдости, работоспособности и качеству.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы по металлу ЗУБР 300 мм, прямые удлинённые, Профессионал (23130-SL) - по цене 980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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