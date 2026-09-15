НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 674743
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
960 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х6х2
Вес, кг.
1.04
Описание товара НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2)
Трубный рычажный ключ НИЗ 2731-2 предназначен для работы с трубами небольшого диаметра. Длина ключа составляет 400 мм. Зажимные губки закалены током ТВЧ для повышенной износоустойчивости. Ключ выполнен из углеродистой стали, окрашен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитБолторез, 450 мм/18" Matrix (78535)
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитЗУБР 200/30 мм, разводной ключ (27255-20)
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитСтрубцина G-образная, 250 мм Sparta
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитКлюч разводной STAYER Cobra, 250/50 мм, Professional (27264-25)
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитЗаклепочник ручной, 285 мм, поворотный, 0-360, заклепки 2,4-3,2-...
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитЗУБР 250 мм, левые ножницы по металлу, Профессионал (23130-L)
-
В наличииЦена 950 руб.238 руб. в СплитЗУБР 250 мм, прямые ножницы по металлу, Профессионал (23130-S)
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 80x400мм, кованая Denzel (20467)
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитСтрубцина клещеобразная, пластиковый корпус, храповый механизм ж...
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитКлюч-крест усиленный баллонный ЗУБР 17-19-22-1/2?, (27547)
-
В наличииЦена 970 руб.243 руб. в СплитЗаклепочник ручной, литой, 200 мм, заклепки 2,4-3,2-4,0-4,8 мм, ...
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитСтрубцина F-образная, 1000 х 120 х 1050 мм Sparta
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Трубный рычажный ключ НИЗ 2731-2 предназначен для работы с трубами небольшого диаметра. Длина ключа составляет 400 мм. Зажимные губки закалены током ТВЧ для повышенной износоустойчивости. Ключ выполнен из углеродистой стали, окрашен.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2) - стоимость товара 960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре НИЗ №2 1.5", 445 мм, трубный ключ с прямыми губками (2731-2)