Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%910 руб. 2 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х23х4
Вес, кг.
2.37
Описание товара Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный
Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И УДАЛЕНИЯ. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.
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Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И УДАЛЕНИЯ. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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