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Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный

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Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 1
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 2
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 3
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 4
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор пылевых фильтров
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 1
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 2
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 3
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 4
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
910 руб.  2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674655
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х23х4
Вес, кг.
2.37

Описание товара Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный

Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И УДАЛЕНИЯ. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.

Отзывы о товаре Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. ПРОСТОЙ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И УДАЛЕНИЯ. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1X.00 Чёрный - стоимость товара 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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