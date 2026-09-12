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Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый

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Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 1
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 2
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 3
Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор пылевых фильтров
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 1
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 2
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 3
  • Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674654
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х23х4
Вес, кг.
2.37

Описание товара Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый

Для корпусов Lian Li LANCOOL III. Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.

Отзывы о товаре Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Набор пылевых фильтров
Страна производитель
Китай
Описание
Для корпусов Lian Li LANCOOL III. Магнитный фильтр высокой плотности для всех сетчатых панелей, включая переднюю, верхнюю и левую нижнюю стороны, LANCOOL III выводит фильтрацию пыли на новый уровень. Все пылевые фильтры легко устанавливаются и снимаются для очистки благодаря конструкции магнитной рамы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор пылевых фильтров Lian Li G89.LAN3-1W.00 Белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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