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Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 674530
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Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние;, 674530

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Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - фото 1
Уценка
Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - фото 2
Уценка
Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
  • Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - фото 1
  • Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - фото 2
  • Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
57 руб.  340 руб. 
Начислим 3 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674530
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние;
57 руб. -83%
340 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
Совместимость
для Nokia 3.4/5.4
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние;

Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:

  • Покрытие: глянцевое
  • Совместимый бренд: Nokia
  • Совместимая модель: 3.4; 5.4
  • Количество пленок в комплекте: 1 шт
Комплектность: защитная пленка
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, дефект пленки

Отзывы о товаре Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние;




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Причина уценки
витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
Совместимость
для Nokia 3.4/5.4
Применение
на экран
Страна производитель
Китай
Описание
Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
  • Покрытие: глянцевое
  • Совместимый бренд: Nokia
  • Совместимая модель: 3.4; 5.4
  • Количество пленок в комплекте: 1 шт
Комплектность: защитная пленка
Причина уценки: витринный образец, дефект коробки, дефект пленки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Защитная пленка Red Line для Nokia 3.4/5.4 УТ000025131 хорошее состояние; - по цене 57 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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