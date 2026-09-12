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Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005)

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Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674423
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 N305
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
50
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
3.05

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005)

Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
Intel Core i3 N305
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
50
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-31P (NX.KX5CD.005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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