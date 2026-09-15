Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние;, 673937
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бра
Причина уценки
витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%1 344 руб. 4 481 руб.
В наличии
Код товара: 673937
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 344 руб. -70%
4 481 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бра
Причина уценки
витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Высота, см
27.5
Количество ламп
2
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн, арт-деко
Тип цоколя
E14
Форма
нестандартная
Цвет каркаса
бронза
Цвет плафона
дымчатый
Ширина, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х13
Вес, кг.
1.7
Описание товара Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние;
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Мощность: 80 Ватт
- Стиль: модерн
- Назначение: для гостиной, для кабинета, для коридора, для прихожей, для спальни, Кабинет, зал
- Материал плафона/абажура: хрусталь
Причина уценки: витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Бра
Причина уценки
витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Высота, см
27.5
Количество ламп
2
Максимальная мощность лампы, Вт
40
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
стекло
Стиль
модерн, арт-деко
Тип цоколя
E14
Форма
нестандартная
Цвет каркаса
бронза
Цвет плафона
дымчатый
Развернуть
Ширина, см
26
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние
Спецификация:
- Мощность: 80 Ватт
- Стиль: модерн
- Назначение: для гостиной, для кабинета, для коридора, для прихожей, для спальни, Кабинет, зал
- Материал плафона/абажура: хрусталь
Причина уценки: витринный образец, несущественные царапины на декоративных пластинах
Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние; - стоимость товара 1344 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Бра Vitaluce V5850-7/2A, 2xE14 макс. 40Вт отличное состояние;