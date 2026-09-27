Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN)
Черный ноутбук 13.3" Samsung Galaxy Book3 360 NP730QFG оснащен AMOLED-экраном с 120% охватом цветов стандарта DCI-P3 и глубокими черными оттенками. Это делает изображение контрастным и насыщенным. Наличие 10-ядерного процессора Intel Core i7-1355U и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает мгновенный отклик системы и дает возможность работать одновременно с несколькими приложениями без зависаний. Накопителя емкостью 512 ГБ достаточно для установки программ для работы и развлечений, хранения коллекции файлов мультимедиа. Ноутбук 13.3" Samsung Galaxy Book3 360 NP730QFG имеет диагональ экрана 13 дюймов и весит 1.16 кг. Он легкий и не занимает много места в сумке при переноске. Крышка поворачивается на 360°: это позволяет переводить ноутбук в режим планшета для удобного просмотра контента. Сенсорный экран обеспечивает управление без клавиатуры, тачпада и периферийных устройств. Это актуально при работе в общественном транспорте. Благодаря поддержке USB Power Delivery на зарядку аккумулятора уходит около 1.5-2 часов.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN)