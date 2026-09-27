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Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN)

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Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 1
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 2
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 3
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 4
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 5
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 6
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 7
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 8
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 9
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 10
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 11
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 12
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 13
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 14
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 15
Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy book 3 360
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 1
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 2
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 3
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 4
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 5
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 6
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 7
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 8
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 9
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 10
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 11
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 12
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 13
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 14
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 15
  • Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3&quot; AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
103 080 руб.  171 300 руб. 
Начислим 1650 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN)
103 080 руб. -40%
171 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy book 3 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN)

Черный ноутбук 13.3" Samsung Galaxy Book3 360 NP730QFG оснащен AMOLED-экраном с 120% охватом цветов стандарта DCI-P3 и глубокими черными оттенками. Это делает изображение контрастным и насыщенным. Наличие 10-ядерного процессора Intel Core i7-1355U и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает мгновенный отклик системы и дает возможность работать одновременно с несколькими приложениями без зависаний. Накопителя емкостью 512 ГБ достаточно для установки программ для работы и развлечений, хранения коллекции файлов мультимедиа. Ноутбук 13.3" Samsung Galaxy Book3 360 NP730QFG имеет диагональ экрана 13 дюймов и весит 1.16 кг. Он легкий и не занимает много места в сумке при переноске. Крышка поворачивается на 360°: это позволяет переводить ноутбук в режим планшета для удобного просмотра контента. Сенсорный экран обеспечивает управление без клавиатуры, тачпада и периферийных устройств. Это актуально при работе в общественном транспорте. Благодаря поддержке USB Power Delivery на зарядку аккумулятора уходит около 1.5-2 часов.

Отзывы о товаре Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy book 3 360
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
61.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Черный ноутбук 13.3" Samsung Galaxy Book3 360 NP730QFG оснащен AMOLED-экраном с 120% охватом цветов стандарта DCI-P3 и глубокими черными оттенками. Это делает изображение контрастным и насыщенным. Наличие 10-ядерного процессора Intel Core i7-1355U и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает мгновенный отклик системы и дает возможность работать одновременно с несколькими приложениями без зависаний. Накопителя емкостью 512 ГБ достаточно для установки программ для работы и развлечений, хранения коллекции файлов мультимедиа. Ноутбук 13.3" Samsung Galaxy Book3 360 NP730QFG имеет диагональ экрана 13 дюймов и весит 1.16 кг. Он легкий и не занимает много места в сумке при переноске. Крышка поворачивается на 360°: это позволяет переводить ноутбук в режим планшета для удобного просмотра контента. Сенсорный экран обеспечивает управление без клавиатуры, тачпада и периферийных устройств. Это актуально при работе в общественном транспорте. Благодаря поддержке USB Power Delivery на зарядку аккумулятора уходит около 1.5-2 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Samsung Galaxy Book3 360 NP730 13.3" AMOLED Touch FHD (1920x1080) Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics Windows 11 Home graphite (NP730QFG-KA1IN) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 103080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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