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Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка

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Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 1
Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 2
Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 3
Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 4
Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 5
Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 6
Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 1
  • Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 2
  • Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 3
  • Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 4
  • Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 5
  • Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 6
  • Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297514612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Carson's Blues, New York Is My Destination, Instant Of The Hour After, We Of Me, Annemarie, 12 Mortal Men, Harper Lee, Lover, Beloved, The Ballad Of Miss Amelia, Carson's Last Supper
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Carson's Blues, New York Is My Destination, Instant Of The Hour After, We Of Me, Annemarie, 12 Mortal Men, Harper Lee, Lover, Beloved, The Ballad Of Miss Amelia, Carson's Last Supper

Отзывы о товаре Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297514612]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Suzanne Vega
Альбом (сингл)
Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Carson's Blues, New York Is My Destination, Instant Of The Hour After, We Of Me, Annemarie, 12 Mortal Men, Harper Lee, Lover, Beloved, The Ballad Of Miss Amelia, Carson's Last Supper
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Carson's Blues, New York Is My Destination, Instant Of The Hour After, We Of Me, Annemarie, 12 Mortal Men, Harper Lee, Lover, Beloved, The Ballad Of Miss Amelia, Carson's Last Supper
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Suzanne Vega - Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers (0711297514612) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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