Tina Turner - What's Love Got To Do With It? (5054197555343) виниловая пластинка
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Описание товара Tina Turner - What's Love Got To Do With It? (5054197555343) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание в честь 30-летия альбома Тины Тернер Whats Love Got To Do With Itx, выпущенного 15 июня 1993 года. Издание на виниле.. Это был сборник песен, некоторые из которых были перезаписаны из периода Ike &amp; Tina Turner, в том числе «A Fool In Love», а также пять совершенно новых песен, одна из которых — «I Don’t Wanna Fight» — вошел в десятку лучших хитов как в Великобритании, так и в США. В альбом также включена версия Тернер классической Disco Inferno группы The Trammps, песни, которую она часто исполняла вживую на концертах в конце семидесятых, но никогда ранее не записывала в студии. Альбом стал саундтреком к одноименному биографическому фильму о Тине Тернер и занял первое место в Великобритании, а также вошел в десятку лучших в Швейцарии, Германии, Австрии и Канаде и в двадцатку лучших в США. Альбом стал платиновым во всем мире, в том числе в Великобритании, США и Швейцарии.
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