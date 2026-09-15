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T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка

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T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 1
T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 2
T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 3
T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 4
T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 5
T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Electric Warrior
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 1
  • T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 2
  • T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 3
  • T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 4
  • T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 5
  • T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667427
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797249010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Electric Warrior
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Mambo Sun, Cosmic Dancer, Jeepster, Monolith, Lean Woman Blues, Bang A Gong (Get It On), Planet Queen, Girl, The Motivator, Lifes A Gas, Rip Off
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2 Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка

Переиздание классического альбома группы T. Rex, выпущенного в 1971 году. Альбом стал знаковым в истории рок-музыки и одной из ключевых работ в жанре глэм-рока.

Отзывы о товаре T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797249010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
Electric Warrior
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Mambo Sun, Cosmic Dancer, Jeepster, Monolith, Lean Woman Blues, Bang A Gong (Get It On), Planet Queen, Girl, The Motivator, Lifes A Gas, Rip Off
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Gain 2 Ultra Analog 45RPM 180g Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание классического альбома группы T. Rex, выпущенного в 1971 году. Альбом стал знаковым в истории рок-музыки и одной из ключевых работ в жанре глэм-рока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - Electric Warrior (Analogue, Original Master Recording) (0821797249010) виниловая пластинка – стоимость товара 8400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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