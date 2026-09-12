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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (0018771212515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (0018771212515) виниловая пластинка

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0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 1
0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 2
0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 3
0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 4
0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 5
0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 6
0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 7
0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 1
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 2
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 3
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 4
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 5
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 6
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 7
  • 0018771212515, Виниловая пластинка Rolling Stones, The, Out Of Our Heads (US Version) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667406
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Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (0018771212515) виниловая пластинка

В 1965 году альбом Out Of Our Heads продемонстрировал, что Rolling Stones способны писать вещи в стиле классического рока, базируясь на R&amp;amp;B и блюзовых корнях, но придавая им более гитарно-ориентированный, абсолютно современный контекст. Издание на виниле 180 г.. Альбом стал первым альбомом Stones, занявшим первое место в чартах США. В Англии Out of Our Heads пришлось довольствоваться номером 2, поскольку Битлз опередили их с Help. В американскую версию вошли два величайших сингла Stones: The Last Time и классический, наполненный риффами (I Cant Get No) Satisfaction, который является одним из определяющих моментов в истории рока и поп-музыки.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Out Of Our Heads (US Version) (0018771212515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
В 1965 году альбом Out Of Our Heads продемонстрировал, что Rolling Stones способны писать вещи в стиле классического рока, базируясь на R&amp;amp;B и блюзовых корнях, но придавая им более гитарно-ориентированный, абсолютно современный контекст. Издание на виниле 180 г.. Альбом стал первым альбомом Stones, занявшим первое место в чартах США. В Англии Out of Our Heads пришлось довольствоваться номером 2, поскольку Битлз опередили их с Help. В американскую версию вошли два величайших сингла Stones: The Last Time и классический, наполненный риффами (I Cant Get No) Satisfaction, который является одним из определяющих моментов в истории рока и поп-музыки.
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Отзывы


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