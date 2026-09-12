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R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка

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R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 1
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 2
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 3
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 4
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 5
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 6
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 7
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 8
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 9
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 10
R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 1
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 2
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 3
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 4
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 5
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 6
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 7
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 8
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 9
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 10
  • R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667401
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072084827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Man On The Moon, The Great Beyond, Bad Day, What's The Frequency, Kenneth?, All The Way To Reno, Losing My Religion, E-Bow The Letter, Orange Crush, Imitation Of Life, Daysleeper, Animal, The Sidewinder Sleeps Tonite, Stand, Electrolite, All The Right Friends, Everybody Hurts, My Most Beautiful, Nightswimming
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка

Переиздание официального сборника лучших песен альтернативной рок-группы R.E.M. Издание содержит композиции эпохи лейбла Warner Bros., начиная с альбома "Green" (1988) по "Reveal" (2001), а также два новых трека и две песни из саундтреков. Сборник имел огромный успех в Британии, вошёл в десятку самых продаваемых альбомов 2003 года, и занял 49 место в списке "самых продаваемых альбомов Великобритании в 2000-х". R.E.M. - американская рок-группа, сформированная в городе Атенс (штат Джорджия) в 1980 году музыкантами Майклом Стайпом (вокал), Питером Баком (гитара), Майком Миллзом (бас-гитара) и Биллом Берри (ударные и перкуссия). Один из наиболее важных и авторитетных коллективов, оказавших влияние на альтернативный рок. Группа почти сразу привлекла к себе внимание аудитории мелодичным гитарным звучанием, в котором часто использовалось арпеджио, и характерным вокалом фронтмена. В 1981 году R.E.M. выпустила на независимом лейбле Hib-Tone свой первый сингл "Radio Free Europe". В 1983 году последовало издание дебютного альбома "Murmur", положительно встреченного критиками. В течение последующих нескольких лет сформировалась творческая репутация группы как успешного андеграундного коллектива, особенно популярного на студенческих радиостанциях. 1987 год стал прорывом для R.E.M.: группа выпустила успешный сингл "The One I Love", благодаря чему стала известна массовой аудитории. Годом позже музыканты подписали контракт с ведущим лейблом Warner Bros. и выпустили альбом "Green". Этот диск принёс группе международную славу и разошёлся тиражом более четырёх миллионов экземпляров, R.E.M. начали выступать на больших площадках и гастролировать по всему миру. К тому моменту сформировался характерный музыкальный стиль R.E.M.: инди-рок с элементами постпанка и фолка.

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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072084827]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
R.E.M.
Альбом (сингл)
In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Man On The Moon, The Great Beyond, Bad Day, What's The Frequency, Kenneth?, All The Way To Reno, Losing My Religion, E-Bow The Letter, Orange Crush, Imitation Of Life, Daysleeper, Animal, The Sidewinder Sleeps Tonite, Stand, Electrolite, All The Right Friends, Everybody Hurts, My Most Beautiful, Nightswimming
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание официального сборника лучших песен альтернативной рок-группы R.E.M. Издание содержит композиции эпохи лейбла Warner Bros., начиная с альбома "Green" (1988) по "Reveal" (2001), а также два новых трека и две песни из саундтреков. Сборник имел огромный успех в Британии, вошёл в десятку самых продаваемых альбомов 2003 года, и занял 49 место в списке "самых продаваемых альбомов Великобритании в 2000-х". R.E.M. - американская рок-группа, сформированная в городе Атенс (штат Джорджия) в 1980 году музыкантами Майклом Стайпом (вокал), Питером Баком (гитара), Майком Миллзом (бас-гитара) и Биллом Берри (ударные и перкуссия). Один из наиболее важных и авторитетных коллективов, оказавших влияние на альтернативный рок. Группа почти сразу привлекла к себе внимание аудитории мелодичным гитарным звучанием, в котором часто использовалось арпеджио, и характерным вокалом фронтмена. В 1981 году R.E.M. выпустила на независимом лейбле Hib-Tone свой первый сингл "Radio Free Europe". В 1983 году последовало издание дебютного альбома "Murmur", положительно встреченного критиками. В течение последующих нескольких лет сформировалась творческая репутация группы как успешного андеграундного коллектива, особенно популярного на студенческих радиостанциях. 1987 год стал прорывом для R.E.M.: группа выпустила успешный сингл "The One I Love", благодаря чему стала известна массовой аудитории. Годом позже музыканты подписали контракт с ведущим лейблом Warner Bros. и выпустили альбом "Green". Этот диск принёс группе международную славу и разошёлся тиражом более четырёх миллионов экземпляров, R.E.M. начали выступать на больших площадках и гастролировать по всему миру. К тому моменту сформировался характерный музыкальный стиль R.E.M.: инди-рок с элементами постпанка и фолка.
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R.E.M. - In Time: The Best Of R.E.M. 1988-2003 (0888072084827) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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