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Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка

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Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка - фото 1
Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка - фото 2
Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ryo Okumoto
Альбом (сингл)
The Myth of the Mostrophus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка - фото 1
  • Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка - фото 2
  • Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667372
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587186210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ryo Okumoto
Альбом (сингл)
The Myth of the Mostrophus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mirror Mirror, Turning Point, The Watchmaker (Time On His Side), Maximum Velocity, Chrysalis, The Myth Of The Mostrophus, irror Mirror, Turning Point, The Watchmaker (Time On His Side), Maximum Velocity, Chrysalis, The Myth Of The Mostrophus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка

Клавишник американских прогрессив-рокеров SPOCKS BEARD Рио Окумото (Ryo Okumoto) опубликовал анонсировал свой грядущий сольный альбом “The Myth Of The Mostrophus”, который увидит свет 29 июля на лейбле InsideOut Music. Окумото не выпускал сольных альбомов 20 лет, после “Coming Through” (2002). Для работы над “The Myth Of The Mostrophus” был привлечен широкий круг знаменитых гостей, среди которых гитарист Стив Хакетт (Steve Hackett, ex-GENESIS), коллеги Окумото по SPOCKS BEARD Тед Леонард (Ted Leonard, вокал), Алан Морс (Alan Morse, гитара) и Дэйв Мерос (Dave Meros, бас), его коллеги по PROGJECT Майкл Сэдлер (Michael Sadler, вокал, также SAGA), Джонатан Мувер (Jonathan Mover, барабаны) и Майк Кенилли (Mike Keneally, гитара), плюс вокалист Марк Бонилла (Marc Bonilla) из группы Кита Эмерсона (Keith Emerson), вокалист и барабанщик Ник ДВиргилио (Nick DVirgilio, BIG BIG TRAIN, ex-SPOCK’S BEARD), гитарист Рэнди МакСтайн (Randy McStine, LO-FI RESISTANCE) и Майкл Уайтмен (Michael Whiteman) из I AM THE MANIC WHALE.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587186210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ryo Okumoto
Альбом (сингл)
The Myth of the Mostrophus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mirror Mirror, Turning Point, The Watchmaker (Time On His Side), Maximum Velocity, Chrysalis, The Myth Of The Mostrophus, irror Mirror, Turning Point, The Watchmaker (Time On His Side), Maximum Velocity, Chrysalis, The Myth Of The Mostrophus
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Германия
Описание
Клавишник американских прогрессив-рокеров SPOCKS BEARD Рио Окумото (Ryo Okumoto) опубликовал анонсировал свой грядущий сольный альбом “The Myth Of The Mostrophus”, который увидит свет 29 июля на лейбле InsideOut Music. Окумото не выпускал сольных альбомов 20 лет, после “Coming Through” (2002). Для работы над “The Myth Of The Mostrophus” был привлечен широкий круг знаменитых гостей, среди которых гитарист Стив Хакетт (Steve Hackett, ex-GENESIS), коллеги Окумото по SPOCKS BEARD Тед Леонард (Ted Leonard, вокал), Алан Морс (Alan Morse, гитара) и Дэйв Мерос (Dave Meros, бас), его коллеги по PROGJECT Майкл Сэдлер (Michael Sadler, вокал, также SAGA), Джонатан Мувер (Jonathan Mover, барабаны) и Майк Кенилли (Mike Keneally, гитара), плюс вокалист Марк Бонилла (Marc Bonilla) из группы Кита Эмерсона (Keith Emerson), вокалист и барабанщик Ник ДВиргилио (Nick DVirgilio, BIG BIG TRAIN, ex-SPOCK’S BEARD), гитарист Рэнди МакСтайн (Randy McStine, LO-FI RESISTANCE) и Майкл Уайтмен (Michael Whiteman) из I AM THE MANIC WHALE.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ryo Okumoto - The Myth Of The Mostrophus (0196587186210) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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