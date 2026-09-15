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Daryl Hall & John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daryl Hall & John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка

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Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 1
Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 2
Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 3
Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 4
Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 5
Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 6
Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
Abandoned Luncheonette
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 1
  • Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 2
  • Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 3
  • Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 4
  • Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 5
  • Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 6
  • Daryl Hall &amp; John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667343
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Daryl Hall & John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
Abandoned Luncheonette
Трек-лист
When The Morning Comes, Had I Known You Better Then, Las Vegas Turnaround (The Stewardess Song), Shes Gone, Im Just A Kid (Dont Make Me Feel Like A Man), Abandoned Luncheonette, Lady Rain, Laughing Boy, You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daryl Hall & John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу непревзойденного звука и харизмы с виниловой пластинкой Daryl Hall & John Oates / Abandoned Luncheonette. Этот двойной альбом на 45 оборотов в минуту откроет вам весь диапазон таланта и мастерства этого легендарного дуэта. Альбом Abandoned Luncheonette - это знаковое произведение, которое поразит вас глубиной текстов, мелодиями, и звучанием каждого трека. Их музыка проникает в сердце и душу, создавая неповторимую атмосферу искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Daryl Hall & John Oates / Abandoned Luncheonette (45 RPM, Limited) (2LP) и насладиться звуком этого великолепного альбома во всей его красоте и глубине.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Daryl Hall & John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088755071]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Daryl Hall, John Oates
Альбом (сингл)
Abandoned Luncheonette
Трек-лист
When The Morning Comes, Had I Known You Better Then, Las Vegas Turnaround (The Stewardess Song), Shes Gone, Im Just A Kid (Dont Make Me Feel Like A Man), Abandoned Luncheonette, Lady Rain, Laughing Boy, You
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Погрузитесь в атмосферу непревзойденного звука и харизмы с виниловой пластинкой Daryl Hall & John Oates / Abandoned Luncheonette. Этот двойной альбом на 45 оборотов в минуту откроет вам весь диапазон таланта и мастерства этого легендарного дуэта. Альбом Abandoned Luncheonette - это знаковое произведение, которое поразит вас глубиной текстов, мелодиями, и звучанием каждого трека. Их музыка проникает в сердце и душу, создавая неповторимую атмосферу искусства. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Daryl Hall & John Oates / Abandoned Luncheonette (45 RPM, Limited) (2LP) и насладиться звуком этого великолепного альбома во всей его красоте и глубине.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daryl Hall & John Oates - Abandoned Luncheonette (Analogue) (0753088755071) виниловая пластинка - по цене 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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