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0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка

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0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 1
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 2
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 3
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 4
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 5
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 6
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 7
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 8
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 9
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 10
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 11
0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Yanqui U.X.O
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 1
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 2
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 3
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 4
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 5
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 6
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 7
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 8
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 9
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 10
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 11
  • 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667334
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Характеристики

Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561002411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Yanqui U.X.O
Жанр
Post Rock
Трек-лист
09-15-00, Rockets Fall On Rocket Falls., Motherfucker = Redeemer, Motherfucker = Redeemer, Untitled, Untitled
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка

Погрузитесь в мир интригующего звука и атмосферного настроения с виниловой пластинкой "Godspeed You Black Emperor! / Yanqui U.X.O.". Этот двойной альбом формата 2LP раскроет перед вами богатство звуков и глубину музыкального искусства коллектива Godspeed You Black Emperor!. Альбом "Yanqui U.X.O." поразит вас своей эмоциональной глубиной, мощными композициями и уникальным звучанием. Каждый трек этой пластинки несет в себе особую энергию и лирику, проникая в самые тайные уголки вашей души. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Godspeed You Black Emperor! / Yanqui U.X.O. (2LP)" и погрузиться в захватывающий музыкальный опыт, который заставит вас переживать, размышлять и наслаждаться каждой нотой.

Отзывы о товаре 0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561002411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Yanqui U.X.O
Жанр
Post Rock
Трек-лист
09-15-00, Rockets Fall On Rocket Falls., Motherfucker = Redeemer, Motherfucker = Redeemer, Untitled, Untitled
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Погрузитесь в мир интригующего звука и атмосферного настроения с виниловой пластинкой "Godspeed You Black Emperor! / Yanqui U.X.O.". Этот двойной альбом формата 2LP раскроет перед вами богатство звуков и глубину музыкального искусства коллектива Godspeed You Black Emperor!. Альбом "Yanqui U.X.O." поразит вас своей эмоциональной глубиной, мощными композициями и уникальным звучанием. Каждый трек этой пластинки несет в себе особую энергию и лирику, проникая в самые тайные уголки вашей души. Не упустите возможность купить виниловую пластинку "Godspeed You Black Emperor! / Yanqui U.X.O. (2LP)" и погрузиться в захватывающий музыкальный опыт, который заставит вас переживать, размышлять и наслаждаться каждой нотой.
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Доставка
Отзывы


0666561002411, Godspeed You Black Emperor!, Yanqui U.X.O. виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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