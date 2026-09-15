Godspeed You! Black Emperor - G_d's Pee At State's End! (0666561015619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
G_d's Pee At State's End!
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 667332
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561015619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
G_d's Pee At State's End!
Жанр
Post Rock
Трек-лист
A Military Alphabet (Five Eyes All Blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job's Lament / First Of The Last Glaciers / Where We Break How We Shine (Rockets For Mary), Fire At Static Valley, "Government Came" (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / Cliffs' Gaze At Empty Waters' Rise / Ashes To Sea Or Nearer To Thee, Our Side Has To Win (For D.H.)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Godspeed You! Black Emperor - G_d's Pee At State's End! (0666561015619) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Military Alphabet (Five Eyes All Blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job's Lament / First Of The Last Glaciers / Where We Break How We Shine (Rockets For Mary), Fire At Static Valley, "Government Came" (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / Cliffs' Gaze At Empty Waters' Rise / Ashes To Sea Or Nearer To Thee, Our Side Has To Win (For D.H.)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561015619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
G_d's Pee At State's End!
Жанр
Post Rock
Трек-лист
A Military Alphabet (Five Eyes All Blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job's Lament / First Of The Last Glaciers / Where We Break How We Shine (Rockets For Mary), Fire At Static Valley, "Government Came" (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / Cliffs' Gaze At Empty Waters' Rise / Ashes To Sea Or Nearer To Thee, Our Side Has To Win (For D.H.)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A Military Alphabet (Five Eyes All Blind) (4521.0kHz 6730.0kHz 4109.09kHz) / Job's Lament / First Of The Last Glaciers / Where We Break How We Shine (Rockets For Mary), Fire At Static Valley, "Government Came" (9980.0kHz 3617.1kHz 4521.0 kHz) / Cliffs Gaze / Cliffs' Gaze At Empty Waters' Rise / Ashes To Sea Or Nearer To Thee, Our Side Has To Win (For D.H.)
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Godspeed You! Black Emperor - G_d's Pee At State's End! (0666561015619) виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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