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0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don't Bend! Ascend виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don't Bend! Ascend виниловая пластинка

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0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 1
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 2
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 3
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 4
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 5
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 6
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 7
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 8
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 9
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 10
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 11
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 12
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Allelujah! Don't Bend! Ascend
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 1
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 2
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 3
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 4
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 5
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 6
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 7
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 8
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 9
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 10
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 11
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 12
  • 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don&#039;t Bend! Ascend виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667330
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don't Bend! Ascend виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561008116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Allelujah! Don't Bend! Ascend
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Mladic, We Drift Like Worried Fire, Their Helicopters' Sing, Strung Like Lights At Thee Printemps Erable
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don't Bend! Ascend виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Godspeed You Black Emperor! / Allelujah! Don't Bend! Ascend". Этот удивительный альбом в формате 2LP откроет перед вами глубокие звуковые пейзажи и экспериментальные мелодии коллектива Godspeed You Black Emperor!, наполненные энергией и эмоциями. Альбом "Allelujah! Don't Bend! Ascend" поразит вас своим инновационным звучанием, нестандартными решениями и потрясающей атмосферой. Каждая композиция этой пластинки несет в себе неповторимую энергию и вызывает музыкальное волнение, перенося вас в мир гармонии и звукового искусства. Не пропустите шанс купить виниловую пластинку "Godspeed You Black Emperor! / Allelujah! Don't Bend! Ascend (LP+V7) (2LP)" и окунуться в потрясающий музыкальный опыт, который пробуждает чувства и ум при каждом прослушивании.

Отзывы о товаре 0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don't Bend! Ascend виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Constellation
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Constellation
Barcode
[0666561008116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Godspeed You! Black Emperor
Альбом (сингл)
Allelujah! Don't Bend! Ascend
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Mladic, We Drift Like Worried Fire, Their Helicopters' Sing, Strung Like Lights At Thee Printemps Erable
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир музыки с виниловой пластинкой "Godspeed You Black Emperor! / Allelujah! Don't Bend! Ascend". Этот удивительный альбом в формате 2LP откроет перед вами глубокие звуковые пейзажи и экспериментальные мелодии коллектива Godspeed You Black Emperor!, наполненные энергией и эмоциями. Альбом "Allelujah! Don't Bend! Ascend" поразит вас своим инновационным звучанием, нестандартными решениями и потрясающей атмосферой. Каждая композиция этой пластинки несет в себе неповторимую энергию и вызывает музыкальное волнение, перенося вас в мир гармонии и звукового искусства. Не пропустите шанс купить виниловую пластинку "Godspeed You Black Emperor! / Allelujah! Don't Bend! Ascend (LP+V7) (2LP)" и окунуться в потрясающий музыкальный опыт, который пробуждает чувства и ум при каждом прослушивании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0666561008116, Godspeed You Black Emperor!, Allelujah! Don't Bend! Ascend виниловая пластинка - стоимость товара 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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