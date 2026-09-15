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Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка

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Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karma Chief
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий звук вместе с виниловой пластинкой Ghost Funk Orchestra под названием A Trip To The Moon. Этот альбом на одном виниле (1LP) представляет собой удивительное сочетание фанка и оркестровой музыки, создавая неповторимую атмосферу завораживающих звуков. Каждая композиция перенесет вас в увлекательное путешествие по музыкальному космосу, наполнив ваше сердце радостью и восторгом. Готовы купить виниловую пластинку A Trip To The Moon и насладиться потрясающими звуками от Ghost Funk Orchestrax.

Отзывы о товаре Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Karma Chief
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в захватывающий звук вместе с виниловой пластинкой Ghost Funk Orchestra под названием A Trip To The Moon. Этот альбом на одном виниле (1LP) представляет собой удивительное сочетание фанка и оркестровой музыки, создавая неповторимую атмосферу завораживающих звуков. Каждая композиция перенесет вас в увлекательное путешествие по музыкальному космосу, наполнив ваше сердце радостью и восторгом. Готовы купить виниловую пластинку A Trip To The Moon и насладиться потрясающими звуками от Ghost Funk Orchestrax.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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