Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 667324
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Karma Chief
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий звук вместе с виниловой пластинкой Ghost Funk Orchestra под названием A Trip To The Moon. Этот альбом на одном виниле (1LP) представляет собой удивительное сочетание фанка и оркестровой музыки, создавая неповторимую атмосферу завораживающих звуков. Каждая композиция перенесет вас в увлекательное путешествие по музыкальному космосу, наполнив ваше сердце радостью и восторгом. Готовы купить виниловую пластинку A Trip To The Moon и насладиться потрясающими звуками от Ghost Funk Orchestrax.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Karma Chief
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Погрузитесь в захватывающий звук вместе с виниловой пластинкой Ghost Funk Orchestra под названием A Trip To The Moon. Этот альбом на одном виниле (1LP) представляет собой удивительное сочетание фанка и оркестровой музыки, создавая неповторимую атмосферу завораживающих звуков. Каждая композиция перенесет вас в увлекательное путешествие по музыкальному космосу, наполнив ваше сердце радостью и восторгом. Готовы купить виниловую пластинку A Trip To The Moon и насладиться потрясающими звуками от Ghost Funk Orchestrax.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ghost Funk Orchestra - A Trip To The Moon (0674862663026) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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