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5054197893957, Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher & John Squire (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5054197893957, Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher & John Squire (coloured) виниловая пластинка

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5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 1
5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 2
5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 3
5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 4
5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 5
5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 1
  • 5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 2
  • 5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 3
  • 5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 4
  • 5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 5
  • 5054197893957, Виниловая пластинка Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher &amp; John Squire (coloured) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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5054197893957, Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher & John Squire (coloured) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5054197893957, Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher & John Squire (coloured) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Gallagher Liam &amp;amp; John Squire / Liam Gallagher &amp;amp; John Squire (White Vinyl) (1LP) - это ваш шанс ощутить мощь и талант двух больших рок-звезд. Этот альбом является результатом совместного творчества Лиама Галлахера и Джона Скуайра, что делает его особенным и ценным для всех поклонников музыки обеих легендарных фигур. На этой белой виниловой пластинке вы найдете композиции, которые объединяют голос Лиама Галлахера и гитарные партии Джона Скуайра в энергичном и мощном сочетании. Уникальное белое покрытие этой пластинки подчеркивает ее особый статус и делает ее прекрасным элементом коллекционирования для всех фанатов музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gallagher Liam &amp;amp; John Squire / Liam Gallagher &amp;amp; John Squire (White Vinyl) (1LP) и ощутить всю силу и страсть этого совместного проекта.

Отзывы о товаре 5054197893957, Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher & John Squire (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Gallagher Liam &amp;amp; John Squire / Liam Gallagher &amp;amp; John Squire (White Vinyl) (1LP) - это ваш шанс ощутить мощь и талант двух больших рок-звезд. Этот альбом является результатом совместного творчества Лиама Галлахера и Джона Скуайра, что делает его особенным и ценным для всех поклонников музыки обеих легендарных фигур. На этой белой виниловой пластинке вы найдете композиции, которые объединяют голос Лиама Галлахера и гитарные партии Джона Скуайра в энергичном и мощном сочетании. Уникальное белое покрытие этой пластинки подчеркивает ее особый статус и делает ее прекрасным элементом коллекционирования для всех фанатов музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Gallagher Liam &amp;amp; John Squire / Liam Gallagher &amp;amp; John Squire (White Vinyl) (1LP) и ощутить всю силу и страсть этого совместного проекта.
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5054197893957, Gallagher, Liam; Squire, John, Liam Gallagher & John Squire (coloured) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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