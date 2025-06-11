John Mayall - Along For The Ride (4029759133735) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Along For The Ride
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667297
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759133735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Along For The Ride
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
A World Of Hurt, Along For The Ride, Put It Right Back, That's Why I Love You So, Yo Yo Man, If I Don't Get Home, Testify, Early In The Morning, Something About My Baby, So Many Roads, World War Blues, California, The Rules
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Mayall - Along For The Ride (4029759133735) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A World Of Hurt, Along For The Ride, Put It Right Back, That's Why I Love You So, Yo Yo Man, If I Don't Get Home, Testify, Early In The Morning, Something About My Baby, So Many Roads, World War Blues, California, The Rules
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в Сплит5 Seconds Of Summer - Youngblood (0602567482253) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Mother's Milk (5099969817212) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (col...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (coloured) (08880...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитVolbeat - God Of Angels Trust (coloured) (0602475792352) винилов...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитVolbeat - God Of Angels Trust (0602475772682) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0602537530328) винилов...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMurray Head - Say It Aint So (coloured) (3700477840754) винилова...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитMadeline Bell - Doin' Things (coloured) (0602455425201) винилова...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитFuture; Metro Boomin - We Still Don't Trust You (0198028104616) ...
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759133735]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
John Mayall
Альбом (сингл)
Along For The Ride
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
A World Of Hurt, Along For The Ride, Put It Right Back, That's Why I Love You So, Yo Yo Man, If I Don't Get Home, Testify, Early In The Morning, Something About My Baby, So Many Roads, World War Blues, California, The Rules
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: A World Of Hurt, Along For The Ride, Put It Right Back, That's Why I Love You So, Yo Yo Man, If I Don't Get Home, Testify, Early In The Morning, Something About My Baby, So Many Roads, World War Blues, California, The Rules
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Что касается плюсов, то их несчетное множество. Про исполнителя говорить излишне. Он хорошо известен и сделать что-то некачественное не сможет даже при сильном желании. Данная пластинка считается одной из лучших в его карьере. Далее - отличная печать. Диски идеально ровные, звуковых артефактов в виде потрескиваний или шума массы нет и в помине, немцы из Optimal Media отлично поработали над тиражом. Звук вполне приличный, хотя и современный. Цифра? Да, цифра, но об этом забываешь с первым аккордом. Короче говоря - одно удовольствие от прослушивания.
Недостатки:
Недостаток один, свойственный большинству современных изданий - отсутствие нормального внутреннего конверта с антистатиком. На этом - всё. Но самостоятельная замена конвертов сразу после вскрытия упакочной пленки сегодня является обязательной опцией. Потому недостаток сомнительный.
Комментарий:
Котофото привез пластинку весьма оперативно. К качеству доставки никаких вопросов. Плюс не следует забывать о неприлично низкой цене. Причины щедрости магазина неважны, если собственная жаба очень довольна :)) Данный альбом показан всем любителям блюза. Спасибо, Котофото.
John Mayall - Along For The Ride (4029759133735) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре John Mayall - Along For The Ride (4029759133735) виниловая пластинка
Достоинства:
Что касается плюсов, то их несчетное множество. Про исполнителя говорить излишне. Он хорошо известен и сделать что-то некачественное не сможет даже при сильном желании. Данная пластинка считается одной из лучших в его карьере. Далее - отличная печать. Диски идеально ровные, звуковых артефактов в виде потрескиваний или шума массы нет и в помине, немцы из Optimal Media отлично поработали над тиражом. Звук вполне приличный, хотя и современный. Цифра? Да, цифра, но об этом забываешь с первым аккордом. Короче говоря - одно удовольствие от прослушивания.
Недостатки:
Недостаток один, свойственный большинству современных изданий - отсутствие нормального внутреннего конверта с антистатиком. На этом - всё. Но самостоятельная замена конвертов сразу после вскрытия упакочной пленки сегодня является обязательной опцией. Потому недостаток сомнительный.
Комментарий:
Котофото привез пластинку весьма оперативно. К качеству доставки никаких вопросов. Плюс не следует забывать о неприлично низкой цене. Причины щедрости магазина неважны, если собственная жаба очень довольна :)) Данный альбом показан всем любителям блюза. Спасибо, Котофото.