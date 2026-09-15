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Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка

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Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 1
Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 2
Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 3
Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 4
Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shelly Manne
Альбом (сингл)
At The Black Hawk, Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 1
  • Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 2
  • Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 3
  • Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 4
  • Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shelly Manne
Альбом (сингл)
At The Black Hawk, Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Summertime, Our Delight, Poinciana, Blue Daniel, The Gem From Tiffany
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men / At the Black Hawk Vol.1 (Original Jazz Classics) (1LP) – это отличная возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию великолепным альбомом от Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men. На этой пластинке Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men представляют вам первую часть альбома At the Black Hawk - настоящую жемчужину джазовой музыки. Записанный в известном ночном клубе Black Hawk в Сан-Франциско в 1959 году, этот альбом перенесет вас в атмосферу живого выступления и магии джазовой импровизации. Вы сможете насладиться потрясающими соло и виртуозностью каждого музыканта в составе группы Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men. Их музыкальные дарования и уникальная взаимодействие создают неповторимый звуковой ландшафт, который не оставит вас равнодушными. Этот альбом At the Black Hawk Vol.1 – это настоящее сокровище для всех поклонников джазовой музыки. Сочетание классических мелодий и инновационных импровизаций делает его неотъемлемой частью коллекции каждого истинного ценителя музыки. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men / At the Black Hawk Vol.1 (Original Jazz Classics) (1LP) и погрузиться в уникальный мир джазовых звуков, который они предлагают.

Отзывы о товаре Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072555358]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Shelly Manne
Альбом (сингл)
At The Black Hawk, Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Summertime, Our Delight, Poinciana, Blue Daniel, The Gem From Tiffany
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Купить виниловую пластинку Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men / At the Black Hawk Vol.1 (Original Jazz Classics) (1LP) – это отличная возможность обогатить вашу музыкальную коллекцию великолепным альбомом от Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men. На этой пластинке Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men представляют вам первую часть альбома At the Black Hawk - настоящую жемчужину джазовой музыки. Записанный в известном ночном клубе Black Hawk в Сан-Франциско в 1959 году, этот альбом перенесет вас в атмосферу живого выступления и магии джазовой импровизации. Вы сможете насладиться потрясающими соло и виртуозностью каждого музыканта в составе группы Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men. Их музыкальные дарования и уникальная взаимодействие создают неповторимый звуковой ландшафт, который не оставит вас равнодушными. Этот альбом At the Black Hawk Vol.1 – это настоящее сокровище для всех поклонников джазовой музыки. Сочетание классических мелодий и инновационных импровизаций делает его неотъемлемой частью коллекции каждого истинного ценителя музыки. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку Shelly Manne &amp;amp;amp; His Men / At the Black Hawk Vol.1 (Original Jazz Classics) (1LP) и погрузиться в уникальный мир джазовых звуков, который они предлагают.
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Отзывы


Shelly Manne - At The Black Hawk (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555358) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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