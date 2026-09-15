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Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка

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Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 1
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 2
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 3
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 4
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 5
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 6
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 7
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 8
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 1
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 2
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 3
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 4
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 5
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 6
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 7
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 8
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667283
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088710070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Moon, What Is This Thing Called Love, How Long Has This Been Going On, ИСТИНА, Spring Is Here, Goody Goody, The One I Love Belongs To Somebody Else, If Im Lucky, Hot Toddy, Little White Lies, I Guess Ill Have To Change My Plan, I Got Lost In His Arms
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир утонченной и неповторимой музыки с виниловой пластинкой Julie London / Julie Is Her Name Vol.2 (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот двойной альбом от великолепной певицы Джули Лондон принесет в вашу жизнь душевное тепло и шарм ее уникального голоса. Откройте для себя непревзойденное исполнение классических композиций, которые наполнены нежностью и страстью. Julie Is Her Name Vol.2 - это музыка, способная тронуть самые глубокие струны вашей души и принести радость своими звуками. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Julie Is Her Name Vol.2 (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и окунуться в мир благородной музыкальной красоты. Обогатите свою коллекцию музыкальных шедевров этим альбомом и наслаждайтесь его звучанием в уютной обстановке.

Отзывы о товаре Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088710070]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blue Moon, What Is This Thing Called Love, How Long Has This Been Going On, ИСТИНА, Spring Is Here, Goody Goody, The One I Love Belongs To Somebody Else, If Im Lucky, Hot Toddy, Little White Lies, I Guess Ill Have To Change My Plan, I Got Lost In His Arms
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в мир утонченной и неповторимой музыки с виниловой пластинкой Julie London / Julie Is Her Name Vol.2 (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот двойной альбом от великолепной певицы Джули Лондон принесет в вашу жизнь душевное тепло и шарм ее уникального голоса. Откройте для себя непревзойденное исполнение классических композиций, которые наполнены нежностью и страстью. Julie Is Her Name Vol.2 - это музыка, способная тронуть самые глубокие струны вашей души и принести радость своими звуками. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Julie Is Her Name Vol.2 (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и окунуться в мир благородной музыкальной красоты. Обогатите свою коллекцию музыкальных шедевров этим альбомом и наслаждайтесь его звучанием в уютной обстановке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julie London - Julie Is Her Name Vol.2 (Analogue) (0753088710070) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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