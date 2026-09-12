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Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка

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Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 1
Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 2
Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 3
Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 4
Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 5
Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name Vol.1
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 1
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 2
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 3
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 4
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 5
  • Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667282
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088300677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, I Should Care, Im In The Mood For Love, Im Glad There Is You, Cant Help Lovin That Man, I Love You, Say It Isnt So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S Wonderful, All, Laura, Gone With The Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу утонченного звучания с виниловой пластинкой Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот альбом от легендарной певицы Джули Лондон окунет вас в мир прекрасной музыки и неповторимого стиля исполнения. Откройте для себя теплоту и элегантность звуков этого альбома, который пронизан нежностью и вдохновляющей атмосферой. Julie Is Her Name Vol.1 - это произведение искусства, способное затронуть самые глубокие струны вашей души и принести умиротворение своими мелодиями. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и насладиться музыкой этой замечательной исполнительницы. Погрузитесь в звучание каждой композиции и почувствуйте их волшебство и гармонию

Отзывы о товаре Julie London - Julie Is Her Name Vol.1 (Analogue) (0753088300677) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088300677]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Julie London
Альбом (сингл)
Julie Is Her Name Vol.1
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cry Me A River, I Should Care, Im In The Mood For Love, Im Glad There Is You, Cant Help Lovin That Man, I Love You, Say It Isnt So, It Never Entered My Mind, Easy Street, S Wonderful, All, Laura, Gone With The Wind
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Погрузитесь в атмосферу утонченного звучания с виниловой пластинкой Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP). Этот альбом от легендарной певицы Джули Лондон окунет вас в мир прекрасной музыки и неповторимого стиля исполнения. Откройте для себя теплоту и элегантность звуков этого альбома, который пронизан нежностью и вдохновляющей атмосферой. Julie Is Her Name Vol.1 - это произведение искусства, способное затронуть самые глубокие струны вашей души и принести умиротворение своими мелодиями. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Julie London / Julie Is Her Name Vol.1 (200 Gram, 45 RPM) (2LP) и насладиться музыкой этой замечательной исполнительницы. Погрузитесь в звучание каждой композиции и почувствуйте их волшебство и гармонию
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Отзывы


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