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Abbey Lincoln & Hank Jones - When There Is Love (0602458801569) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Abbey Lincoln & Hank Jones - When There Is Love (0602458801569) виниловая пластинка

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0602458801569, Виниловая пластинка Lincoln, Abbey; Jones, Hank, When There Is Love
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Abbey Lincoln & Hank Jones - When There Is Love (0602458801569) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Abbey Lincoln & Hank Jones - When There Is Love (0602458801569) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Medl Part Of Me / There Are Such Things, When There Is Love, Black Butterfly, Angel Face, The Nearness Of You, Cant Help Singing, Close Your Eyes, I Should Care, Louis, Cest Si Bon, The Jitterbug Waltz, Time After Time, You Wont Forget Me, First Came A Woman

Отзывы о товаре Abbey Lincoln & Hank Jones - When There Is Love (0602458801569) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Medl Part Of Me / There Are Such Things, When There Is Love, Black Butterfly, Angel Face, The Nearness Of You, Cant Help Singing, Close Your Eyes, I Should Care, Louis, Cest Si Bon, The Jitterbug Waltz, Time After Time, You Wont Forget Me, First Came A Woman
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Abbey Lincoln & Hank Jones - When There Is Love (0602458801569) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4150 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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