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Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка

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Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка - фото 1
Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка - фото 2
Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sam Lazar
Альбом (сингл)
Space Flight
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка - фото 1
  • Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка - фото 2
  • Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667274
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458948110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sam Lazar
Альбом (сингл)
Space Flight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dig a Little Deeper, We Don T Know, Caramu, Ruby, Gigi Blues, Sp Ace Flight, Mad Lad, Funky Blues, Big Willie, My Babe
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка

Культовый альбом «Space Flight» стал первой записью загадочного органиста Сэма Лазара, исчезнувшего с музыкальной сцены всего после нескольких записей в 1960-х годах. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180 г винил от Third Man Pressing / Detroit.. Альбом был выпущен на лейбле Argo в 1960 году, и в нем участвует легенда чикагского блюза Уилли Диксон на басу вместе с мастером гитары Грантом Грином.

Отзывы о товаре Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458948110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sam Lazar
Альбом (сингл)
Space Flight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Dig a Little Deeper, We Don T Know, Caramu, Ruby, Gigi Blues, Sp Ace Flight, Mad Lad, Funky Blues, Big Willie, My Babe
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Культовый альбом «Space Flight» стал первой записью загадочного органиста Сэма Лазара, исчезнувшего с музыкальной сцены всего после нескольких записей в 1960-х годах. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180 г винил от Third Man Pressing / Detroit.. Альбом был выпущен на лейбле Argo в 1960 году, и в нем участвует легенда чикагского блюза Уилли Диксон на басу вместе с мастером гитары Грантом Грином.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sam Lazar - Space Flight (Audiophile, Verve By Request) (0602458948110) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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