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8719039000890, Klemperer, Otto, Bach: The Complete Brandenburg Concertos виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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8719039000890, Klemperer, Otto, Bach: The Complete Brandenburg Concertos виниловая пластинка

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8719039000890, Виниловая пластинка Klemperer, Otto, Bach: The Complete Brandenburg Concertos
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667264
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719039000890, Klemperer, Otto, Bach: The Complete Brandenburg Concertos виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Brandenburg Concerto No. 1 In F, Brandenburg Concerto No. 2 In F (Beginning), Brandenburg Concerto No. 2 In F (Conclusion), Brandenburg Concerto No. 6 In B Flat, Brandenburg Concerto No. 3 In G, Brandenburg Concerto No. 4 In G, Brandenburg Concerto No. 5 In D

Отзывы о товаре 8719039000890, Klemperer, Otto, Bach: The Complete Brandenburg Concertos виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Brandenburg Concerto No. 1 In F, Brandenburg Concerto No. 2 In F (Beginning), Brandenburg Concerto No. 2 In F (Conclusion), Brandenburg Concerto No. 6 In B Flat, Brandenburg Concerto No. 3 In G, Brandenburg Concerto No. 4 In G, Brandenburg Concerto No. 5 In D
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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