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Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка

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Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка - фото 1
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка - фото 2
Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Quiet Is The New Loud
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка - фото 1
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка - фото 2
  • Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667262
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Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863145378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Quiet Is The New Loud
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Winning A Battle, Losing The War, Toxic Girl, Singing Softly To Me, I Don't Know What I Can Save You From, Failure, The Weight Of My Words, The Girl From Back Then, Leaning Against The Wall, Little Kids, Summer On The West Hill, The Passenger, Parallel Lines
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка

Очаруйте свои уши нежными звуками и мелодиями с виниловой пластинкой Kings Of Convenience / Quiet is the new loud (LP). Этот альбом перенесет вас в мир умиротворенной музыки и атмосферы неповторимого уюта. Quiet is the new loud - это произведение, которое идеально подходит для тех, кто ценит спокойствие и глубокие музыкальные композиции. Каждая нота на этой пластинке словно шепчет вам о красоте и гармонии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Kings Of Convenience / Quiet is the new loud (LP) и окунуться в атмосферу благодатной музыки этого альбома. Это приобретение станет настоящим подарком для души и подарит вам множество приятных музыкальных моментов.

Отзывы о товаре Kings Of Convenience - Quiet Is The New Loud (5400863145378) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863145378]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kings Of Convenience
Альбом (сингл)
Quiet Is The New Loud
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Winning A Battle, Losing The War, Toxic Girl, Singing Softly To Me, I Don't Know What I Can Save You From, Failure, The Weight Of My Words, The Girl From Back Then, Leaning Against The Wall, Little Kids, Summer On The West Hill, The Passenger, Parallel Lines
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Очаруйте свои уши нежными звуками и мелодиями с виниловой пластинкой Kings Of Convenience / Quiet is the new loud (LP). Этот альбом перенесет вас в мир умиротворенной музыки и атмосферы неповторимого уюта. Quiet is the new loud - это произведение, которое идеально подходит для тех, кто ценит спокойствие и глубокие музыкальные композиции. Каждая нота на этой пластинке словно шепчет вам о красоте и гармонии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Kings Of Convenience / Quiet is the new loud (LP) и окунуться в атмосферу благодатной музыки этого альбома. Это приобретение станет настоящим подарком для души и подарит вам множество приятных музыкальных моментов.
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