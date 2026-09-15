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Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка

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0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 1
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 2
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 3
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 4
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 5
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 6
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 7
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 8
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 9
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 10
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 11
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 12
0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 1
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 2
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 3
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 4
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 5
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 6
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 7
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 8
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 9
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 10
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 11
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 12
  • 0711297475807, Виниловая пластинка Killing Joke, XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667258
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Killing Joke / Xxv gathering: let us prey (2LP, ограниченный выпуск, оранжевый и желтый цвет, разворотная обложка) – это отличная возможность пополнить свою коллекцию музыки и ощутить мощь и энергию группы Killing Joke. Альбом Xxv gathering: let us prey - это празднование 25-летия группы через их непревзойденную музыку и сильные тексты. Killing Joke - легендарная британская альтернативная рок-группа с богатым творческим наследием. Xxv gathering: let us prey представляет собой двойной виниловый альбом, полный заряженного рока и глубоких текстов, которые оставят впечатление на каждого слушателя. Ограниченный выпуск этой пластинки в оранжевом и желтом цвете с разворотной обложкой добавляет коллекционную ценность альбому и делает его еще более привлекательным. Это редкое издание олицетворяет стиль и эстетику группы и станет настоящим сокровищем для любителей и коллекционеров виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Killing Joke / Xxv gathering: let us prey (2LP, ограниченный выпуск, оранжевый и желтый цвет, разворотная обложка) и окунуться в атмосферу их музыки, которая перенесет вас в эпоху альтернативного рока. Добавьте этот альбом в свою коллекцию уже сегодня и наслаждайтесь звучанием Killing Joke в лучшем качестве - на виниле.

Отзывы о товаре Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Купить виниловую пластинку Killing Joke / Xxv gathering: let us prey (2LP, ограниченный выпуск, оранжевый и желтый цвет, разворотная обложка) – это отличная возможность пополнить свою коллекцию музыки и ощутить мощь и энергию группы Killing Joke. Альбом Xxv gathering: let us prey - это празднование 25-летия группы через их непревзойденную музыку и сильные тексты. Killing Joke - легендарная британская альтернативная рок-группа с богатым творческим наследием. Xxv gathering: let us prey представляет собой двойной виниловый альбом, полный заряженного рока и глубоких текстов, которые оставят впечатление на каждого слушателя. Ограниченный выпуск этой пластинки в оранжевом и желтом цвете с разворотной обложкой добавляет коллекционную ценность альбому и делает его еще более привлекательным. Это редкое издание олицетворяет стиль и эстетику группы и станет настоящим сокровищем для любителей и коллекционеров виниловых пластинок. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Killing Joke / Xxv gathering: let us prey (2LP, ограниченный выпуск, оранжевый и желтый цвет, разворотная обложка) и окунуться в атмосферу их музыки, которая перенесет вас в эпоху альтернативного рока. Добавьте этот альбом в свою коллекцию уже сегодня и наслаждайтесь звучанием Killing Joke в лучшем качестве - на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Killing Joke - XXV Gathering: Let Us Prey (coloured) (0711297475807) виниловая пластинка - купить по цене 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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