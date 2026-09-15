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Janis Joplin - Pearl (Original Master Recording) (0888751392014) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Janis Joplin - Pearl (Original Master Recording) (0888751392014) виниловая пластинка

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0888751392014, Joplin, Janis, Pearl (Original Master Recording) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Дженис Джоплин
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Зарубежный поп-рок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667247
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Janis Joplin - Pearl (Original Master Recording) (0888751392014) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888751392014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Дженис Джоплин
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Move Over, Cry Baby, A Woman Left Lonely, Half Moon, Buried Alive In The Blues, My Baby, Me & Bobby McGee, Mercedes Benz, Trust Me, Get It While You Can
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janis Joplin - Pearl (Original Master Recording) (0888751392014) виниловая пластинка

Окунитесь в атмосферу неповторимого вокала и страсти с виниловой пластинкой Janis Joplin / Pearl (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP). Этот альбом представляет собой истинное произведение искусства, олицетворение силы и мощи голоса легендарной Джанис Джоплин. Откройте для себя уникальное исполнение песен, наполненных эмоциями и искренностью. Pearl перенесет вас в мир истинного рок-н-ролла, где каждая нота звучит как откровение и каждое слово заставляет трепетать душу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Janis Joplin / Pearl (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP) и прочувствовать всю глубину музыкального таланта великой певицы. Позвольте себе погрузиться в звуки и мелодии, которые останутся с вами навсегда.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Janis Joplin - Pearl (Original Master Recording) (0888751392014) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0888751392014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Дженис Джоплин
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Move Over, Cry Baby, A Woman Left Lonely, Half Moon, Buried Alive In The Blues, My Baby, Me & Bobby McGee, Mercedes Benz, Trust Me, Get It While You Can
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Окунитесь в атмосферу неповторимого вокала и страсти с виниловой пластинкой Janis Joplin / Pearl (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP). Этот альбом представляет собой истинное произведение искусства, олицетворение силы и мощи голоса легендарной Джанис Джоплин. Откройте для себя уникальное исполнение песен, наполненных эмоциями и искренностью. Pearl перенесет вас в мир истинного рок-н-ролла, где каждая нота звучит как откровение и каждое слово заставляет трепетать душу. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Janis Joplin / Pearl (45 RPM, Original Master Recording Series) (2LP) и прочувствовать всю глубину музыкального таланта великой певицы. Позвольте себе погрузиться в звуки и мелодии, которые останутся с вами навсегда.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janis Joplin - Pearl (Original Master Recording) (0888751392014) виниловая пластинка - по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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