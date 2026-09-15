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Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка

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Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 9
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 10
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 11
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 12
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 13
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 14
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 9
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 10
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 11
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 12
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 13
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 14
  • Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667231
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Experience Hendrix
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Experience Hendrix
Barcode
[0196588315718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom, Izabella, Night Bird Flying, Angel, Room Full of Mirrors, Dolly Dagger, Ezy Ryder, Drifting, Beginnings, Stepping Stone, My Friend, Straight Ahead, Hey Baby (New Rising Sun), Earth Blues, Astro Man, In from the Storm, Belly Button Window
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание "First Rays Of The New Rising Sun" - сборника Джими Хендрикса, выпущенного первоначально в апреле 1997 года. Издание на виниле 140 г. Альбом, состоящий из семнадцати песен, датируемых периодом с марта 1968 года до последних сессий Джими в Electric Lady Studios в августе 1970 года, представляет собой последнюю великую работу артиста-новатора Джими Хендрикса. В него входят «Долли Даггер», «Ангел», «Эзи Райдер» и «Свобода». Этот релиз представляет собой новое, полностью аналоговое издание, мастеринг которого проводил Берни Грундман на основе оригинальных 1/4-дюймовых миксов.



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Experience Hendrix
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Experience Hendrix
Barcode
[0196588315718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Freedom, Izabella, Night Bird Flying, Angel, Room Full of Mirrors, Dolly Dagger, Ezy Ryder, Drifting, Beginnings, Stepping Stone, My Friend, Straight Ahead, Hey Baby (New Rising Sun), Earth Blues, Astro Man, In from the Storm, Belly Button Window
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Ремастированное переиздание "First Rays Of The New Rising Sun" - сборника Джими Хендрикса, выпущенного первоначально в апреле 1997 года. Издание на виниле 140 г. Альбом, состоящий из семнадцати песен, датируемых периодом с марта 1968 года до последних сессий Джими в Electric Lady Studios в августе 1970 года, представляет собой последнюю великую работу артиста-новатора Джими Хендрикса. В него входят «Долли Даггер», «Ангел», «Эзи Райдер» и «Свобода». Этот релиз представляет собой новое, полностью аналоговое издание, мастеринг которого проводил Берни Грундман на основе оригинальных 1/4-дюймовых миксов.


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - First Rays Of The New Rising Sun (0196588315718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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