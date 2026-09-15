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Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка

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Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 1
Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 2
Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 3
Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 4
Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hampton Hawes
Альбом (сингл)
For Real!
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 1
  • Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 2
  • Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 3
  • Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 4
  • Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072555129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hampton Hawes
Альбом (сингл)
For Real!
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Hip, Wrap Your Troubles In Dreams, Crazeology, Numbers Game, For Real, I Love You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка

For Real! джазового пианиста Хэмптона Хоуза был записан в 1958 году, но не выпускался на лейбле Contemporary Records до 1961 года. Альбом с участием Гарольда Лэнда (тенор-саксофон), Скотта Лафаро (бас) и Фрэнка Батлера (ударные) содержит смесь джазовых стандартов и оригинальных композиций. Серия Contemporary Records Acoustic Sounds: Полностью аналоговый мастеринг Берни Грундмана с оригинальных лент. 180-г винил отпечатан Quality Record Pressings. Гейтфолд от Stoughton Printing.

Отзывы о товаре Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0888072555129]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hampton Hawes
Альбом (сингл)
For Real!
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Hip, Wrap Your Troubles In Dreams, Crazeology, Numbers Game, For Real, I Love You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
For Real! джазового пианиста Хэмптона Хоуза был записан в 1958 году, но не выпускался на лейбле Contemporary Records до 1961 года. Альбом с участием Гарольда Лэнда (тенор-саксофон), Скотта Лафаро (бас) и Фрэнка Батлера (ударные) содержит смесь джазовых стандартов и оригинальных композиций. Серия Contemporary Records Acoustic Sounds: Полностью аналоговый мастеринг Берни Грундмана с оригинальных лент. 180-г винил отпечатан Quality Record Pressings. Гейтфолд от Stoughton Printing.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hampton Hawes - For Real! (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072555129) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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