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Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка

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Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 4
Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bill Evans, Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Evans &amp; Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bill Evans, Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Hear a Rhapsody, Dream Gypsy, Romain, Skating in Central Park, Darn That Dream
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка

Дуэтные альбомы были редкостью в 1962 году, а встречи такого качества редки до сих пор. Билл Эванс и Джим Холл, два гиганта современного джаза, находились в это время на пике творческой формы. Эванс возглавлял собственное трио, а Холл в это время работал с квартетом Сонни Роллинза. В серии стандартов и джазовых оригиналов эти два мастера бросают друг другу вызов и великолепно дополняют друг друга. Это переиздание Undercurrent, включающее два дополнительных трека (треки 7 и 8) и два альтернативных дубля (треки 9 и 10), добавленные к оригинальному альбому United Artists, звучит просто великолепно.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797100311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Bill Evans, Jim Hall
Альбом (сингл)
Undercurrent
Жанр
Jazz
Трек-лист
My Funny Valentine, I Hear a Rhapsody, Dream Gypsy, Romain, Skating in Central Park, Darn That Dream
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Silver Label Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Дуэтные альбомы были редкостью в 1962 году, а встречи такого качества редки до сих пор. Билл Эванс и Джим Холл, два гиганта современного джаза, находились в это время на пике творческой формы. Эванс возглавлял собственное трио, а Холл в это время работал с квартетом Сонни Роллинза. В серии стандартов и джазовых оригиналов эти два мастера бросают друг другу вызов и великолепно дополняют друг друга. Это переиздание Undercurrent, включающее два дополнительных трека (треки 7 и 8) и два альтернативных дубля (треки 9 и 10), добавленные к оригинальному альбому United Artists, звучит просто великолепно.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Evans & Jim Hall - Undercurrent (Original Master Recording) (0821797100311) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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