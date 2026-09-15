Top.Mail.Ru
Kenny Dorham & Jackie McLean - Inta Somethin' (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Kenny Dorham & Jackie McLean - Inta Somethin' (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 3
Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 4
Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean, Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Inta Somethin
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 3
  • Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 4
  • Kenny Dorham &amp; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667194
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kenny Dorham & Jackie McLean - Inta Somethin' (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602448321855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean, Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Inta Somethin
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Us, It Could Happen To You, Lets Face The Music And Dance, No Two People, Lover Man, San Francisco Beat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Dorham & Jackie McLean - Inta Somethin' (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка

Inta Somethin — концертный альбом американского джазового трубача Кенни Дорэма и альт-саксофониста Джеки Маклина, включающий выступления, записанные в The Jazz Workshop в Сан-Франциско в 1961 году. Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on конверт.. Когда Кенни Дорэм и Джеки Маклин объединили свои усилия для выступления в Jazz Workshop в Сан-Франциско в 1961 году, два бывших Jazz Messengers были полны энтузиазма и идей. Программа состояла из четырех

Отзывы о товаре Kenny Dorham & Jackie McLean - Inta Somethin' (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602448321855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jackie McLean, Kenny Dorham
Альбом (сингл)
Inta Somethin
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Us, It Could Happen To You, Lets Face The Music And Dance, No Two People, Lover Man, San Francisco Beat
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
Великобритания
Описание
Inta Somethin — концертный альбом американского джазового трубача Кенни Дорэма и альт-саксофониста Джеки Маклина, включающий выступления, записанные в The Jazz Workshop в Сан-Франциско в 1961 году. Tone Poet Edition: стерео, продюсер Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессинг RTI (180 г), прочный tip-on конверт.. Когда Кенни Дорэм и Джеки Маклин объединили свои усилия для выступления в Jazz Workshop в Сан-Франциско в 1961 году, два бывших Jazz Messengers были полны энтузиазма и идей. Программа состояла из четырех
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Dorham & Jackie McLean - Inta Somethin' (Analogue, Tone Poet) (0602448321855) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...