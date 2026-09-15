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The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка

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The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 1
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 2
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 3
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 4
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 5
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 6
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 7
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 8
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 1
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 2
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 3
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 4
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 5
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 6
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 7
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 8
  • The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667193
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка
9 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088500770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Roadhouse Blue, Waiting For The Sun, You Make Me Real, Peace Frog, Blue Sunday, Ship Of Fools, Land Ho!, The Spy, Queen Of The Highway, Indian Summer, Maggie M'Gill
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка

Откройте для себя великолепие звука 45 оборотов в минуту с виниловой пластинкой "The Doors / Morrison Hotel (45 RPM) (2LP)". Этот альбом от легендарной группы The Doors перенесет вас в эпоху психоделии и рок-н-ролла. Каждая композиция на этой пластинке проникнута энергией и глубиной, которая заставит вас окунуться в мир творчества и страсти. "Morrison Hotel" - это музыка, которая оправдывает свое легендарное происхождение и оставляет неизгладимый след в сердце каждого слушателя. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Doors / Morrison Hotel (45 RPM) (2LP) и перенестись в атмосферу неповторимых звуков и творческого вдохновения. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам бесконечное удовольствие от прослушивания каждой ноты и каждого слова.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088500770]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
The Doors
Альбом (сингл)
Morrison Hotel
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Roadhouse Blue, Waiting For The Sun, You Make Me Real, Peace Frog, Blue Sunday, Ship Of Fools, Land Ho!, The Spy, Queen Of The Highway, Indian Summer, Maggie M'Gill
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Откройте для себя великолепие звука 45 оборотов в минуту с виниловой пластинкой "The Doors / Morrison Hotel (45 RPM) (2LP)". Этот альбом от легендарной группы The Doors перенесет вас в эпоху психоделии и рок-н-ролла. Каждая композиция на этой пластинке проникнута энергией и глубиной, которая заставит вас окунуться в мир творчества и страсти. "Morrison Hotel" - это музыка, которая оправдывает свое легендарное происхождение и оставляет неизгладимый след в сердце каждого слушателя. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Doors / Morrison Hotel (45 RPM) (2LP) и перенестись в атмосферу неповторимых звуков и творческого вдохновения. Этот альбом станет неотъемлемой частью вашей коллекции и подарит вам бесконечное удовольствие от прослушивания каждой ноты и каждого слова.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Doors - Morrison Hotel (Analogue) (0753088500770) виниловая пластинка – стоимость товара 9580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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