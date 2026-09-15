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Al Di Meola - Elegant Gypsy&More Live (4029759177739) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Al Di Meola - Elegant Gypsy&More Live (4029759177739) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy & More Live
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy&amp;More Live (4029759177739) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Di Meola - Elegant Gypsy&More Live (4029759177739) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759177739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy & More Live
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
One Night Last June, Senor Mouse, Adour, Babylon, Chiquilin de Bachin, Flight Over Rio, Black Dog, Midnight Tango, Egyptian Danza, Race With Devil on Spanish Highway
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Elegant Gypsy&More Live (4029759177739) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: One Night Last June, Senor Mouse, Adour, Babylon, Chiquilin de Bachin, Flight Over Rio, Black Dog, Midnight Tango, Egyptian Danza, Race With Devil on Spanish Highway

Отзывы о товаре Al Di Meola - Elegant Gypsy&More Live (4029759177739) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759177739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy & More Live
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
One Night Last June, Senor Mouse, Adour, Babylon, Chiquilin de Bachin, Flight Over Rio, Black Dog, Midnight Tango, Egyptian Danza, Race With Devil on Spanish Highway
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: One Night Last June, Senor Mouse, Adour, Babylon, Chiquilin de Bachin, Flight Over Rio, Black Dog, Midnight Tango, Egyptian Danza, Race With Devil on Spanish Highway
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Elegant Gypsy&More Live (4029759177739) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4620 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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