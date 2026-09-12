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John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка

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John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667163
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
My Favorite Things Everytime We Say Goodbye, Summertime But Not For Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - My Favorite Things (Analogue) (0753088751172) виниловая пластинка

Знаменитый джазовый альбом Джона Колтрейна 1961 года My Favorite Things появился на свет в ходе тех же сессий звукозаписи, которые дали начало большинству альбомов Coltrane Plays the Blues (1962), Coltranes Sound (1964) и Coltrane Legacy. То, что My Favorite Things был записан менее чем за три дня, само по себе было примечательно. Эта запись ознаменовала собой важный поворотный момент в карьере Колтрейна и продемонстрировала его отличительный стиль игры, который продолжает вдохновлять и влиять на музыкантов и по сей день. Игру Колтрейна на My Favorite Things можно охарактеризовать как новаторскую, исследовательскую и глубоко эмоциональную. Непринужденные, практически повседневные стили сольной игры собранного квартета — в который входят Колтрейн (сопрано/тенор-саксофон), Маккой Тайнер (фортепиано), Стив Дэвис (бас) и Элвин Джонс (ударные) — позволяют создавать со вкусом исполненные пассажи в стиле квинтета Майлза Дэвиса, черта, которую Колтрейн, несомненно, оттачивал во время своего пребывания в этой группе, отмечает AllMusic. Колтрейн был известен тем, что раздвигал границы джаза и расширял возможности саксофона как инструмента. На протяжении всего альбома импровизации Колтрейна характеризуются своей интенсивностью, виртуозностью и чистой креативностью. Заглавный трек — это модальная интерпретация песни Роджерса и Хаммерштейна «My Favorite Things» из « Звуков музыки». Использование Колтрейном модальной игры сделало его пионером — модальный джаз подчеркивает импровизацию над определенными аккордовыми прогрессиями. Модальный подход Колтрейна позволил ему исследовать более широкий диапазон тональных красок и создавать более открытые и обширные музыкальные ландшафты. Каждый трек этого альбома — это радость для повторного прослушивания. Возможно, предельная слушабельность заключается в способности этого квартета не быть подавленным солистом. Как солист, определяющий сопрано-саксофон в стандартной композиции Коула Портера «Everytime We Say Goodbye» и теноровые соло в «But Not for Me» легко делают Колтрейна пионером обоих инструментов. В 1998 году My Favorite Things получил премию Grammy Hall of Fame. Альбом получил статус золотого диска в 2018 году, было продано 500 000 копий.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088751172]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
MY FAVORITE THINGS
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
My Favorite Things Everytime We Say Goodbye, Summertime But Not For Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Знаменитый джазовый альбом Джона Колтрейна 1961 года My Favorite Things появился на свет в ходе тех же сессий звукозаписи, которые дали начало большинству альбомов Coltrane Plays the Blues (1962), Coltranes Sound (1964) и Coltrane Legacy. То, что My Favorite Things был записан менее чем за три дня, само по себе было примечательно. Эта запись ознаменовала собой важный поворотный момент в карьере Колтрейна и продемонстрировала его отличительный стиль игры, который продолжает вдохновлять и влиять на музыкантов и по сей день. Игру Колтрейна на My Favorite Things можно охарактеризовать как новаторскую, исследовательскую и глубоко эмоциональную. Непринужденные, практически повседневные стили сольной игры собранного квартета — в который входят Колтрейн (сопрано/тенор-саксофон), Маккой Тайнер (фортепиано), Стив Дэвис (бас) и Элвин Джонс (ударные) — позволяют создавать со вкусом исполненные пассажи в стиле квинтета Майлза Дэвиса, черта, которую Колтрейн, несомненно, оттачивал во время своего пребывания в этой группе, отмечает AllMusic. Колтрейн был известен тем, что раздвигал границы джаза и расширял возможности саксофона как инструмента. На протяжении всего альбома импровизации Колтрейна характеризуются своей интенсивностью, виртуозностью и чистой креативностью. Заглавный трек — это модальная интерпретация песни Роджерса и Хаммерштейна «My Favorite Things» из « Звуков музыки». Использование Колтрейном модальной игры сделало его пионером — модальный джаз подчеркивает импровизацию над определенными аккордовыми прогрессиями. Модальный подход Колтрейна позволил ему исследовать более широкий диапазон тональных красок и создавать более открытые и обширные музыкальные ландшафты. Каждый трек этого альбома — это радость для повторного прослушивания. Возможно, предельная слушабельность заключается в способности этого квартета не быть подавленным солистом. Как солист, определяющий сопрано-саксофон в стандартной композиции Коула Портера «Everytime We Say Goodbye» и теноровые соло в «But Not for Me» легко делают Колтрейна пионером обоих инструментов. В 1998 году My Favorite Things получил премию Grammy Hall of Fame. Альбом получил статус золотого диска в 2018 году, было продано 500 000 копий.


Теги товара: Limited Edition
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