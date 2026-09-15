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0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка

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0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Emmet Cohen
Альбом (сингл)
Uptown In Orbit
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667157
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203119512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Emmet Cohen
Альбом (сингл)
Uptown In Orbit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Finger Buster, Uptown In Orbit, My Love Will Come Again, Spillin' The Tea, L'il Darlin', The Loneliest, Venus De Milo, Distant Hallow, Mosaic, Uptown In Orbit (Reprise), Braggin' In Brass
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Finger Buster, Uptown In Orbit, My Love Will Come Again, Spillin' The Tea, L'il Darlin', The Loneliest, Venus De Milo, Distant Hallow, Mosaic, Uptown In Orbit (Reprise), Braggin' In Brass



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203119512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Emmet Cohen
Альбом (сингл)
Uptown In Orbit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Finger Buster, Uptown In Orbit, My Love Will Come Again, Spillin' The Tea, L'il Darlin', The Loneliest, Venus De Milo, Distant Hallow, Mosaic, Uptown In Orbit (Reprise), Braggin' In Brass
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Finger Buster, Uptown In Orbit, My Love Will Come Again, Spillin' The Tea, L'il Darlin', The Loneliest, Venus De Milo, Distant Hallow, Mosaic, Uptown In Orbit (Reprise), Braggin' In Brass


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0673203119512, Cohen, Emmet, Uptown In Orbit (coloured) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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