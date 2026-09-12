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Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00)

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Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 1
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 2
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 3
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 4
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 5
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 6
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 7
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 8
Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 1
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 2
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 3
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 4
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 5
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 6
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 7
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 8
  • Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667014
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
235x491.7x480.9
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм или 2 x 160 мм, тыловых 1 x 120 мм или 1 x 140 мм, верхних 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, нижних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, разъем для наушников, разъем для микрофона, кнопка Reset, кнопка Power, 1 x USB Type C
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х58х34
Вес, кг.
12

Описание товара Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00)

Компьютерный корпус Lian Li Lancool 216 Black прекрасно подойдёт для создания высокопроизводительной системы, сочетающей стиль и функциональность. Универсальность данного корпуса заключается в его поддержке материнских плат различных форматов, таких как ATX, mATX, E-ATX и Mini-ITX. Вместительный и удобный в использовании, он станет основой для вашего будущего компьютера. Корпус выполнен в элегантном чёрном цвете, что придаёт ему строгость и изящество, позволяя гармонично вписаться в любой интерьер. Передняя панель оборудована сетчатой конструкцией, обеспечивающей отличную вентиляцию и эффективное охлаждение ваших компонентов. Таким образом, вы можете быть уверены в стабильной и долговечной работе вашей системы даже при использовании самых мощных комплектующих. Lian Li Lancool 216 Black также оснащён удобными и продуманными внутренними отсеками для размещения жёстких дисков и SSD, что облегчает процесс сборки и модернизации системы. Многозонная система циркуляции воздуха способствует поддержанию оптимальной температуры внутри корпуса, а наличие съёмных фильтров предотвращает накопление пыли, упрощая процесс ухода за компьютером. Этот корпус идеально подходит как для профессиональных пользователей, так и для геймеров, желающих собрать мощную и производительную систему. Его высококачественные материалы и продуманный дизайн делают Lian Li Lancool 216 Black надёжным выбором для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Неважно, собираетесь ли вы установить систему из компонентов формата ATX, mATX, E-ATX или Mini-ITX, Lian Li Lancool 216 Black справится с этой задачей на отлично. Убедитесь в этом сами, выбрав данный корпус для вашего следующего проекта.



Теги товара: Сталь, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус Lian Li Lancool 216 Black без БП (G99.LAN216X.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
235x491.7x480.9
Макс. высота процессорного кулера
180
Максимальная длина видеокарты
392
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм или 2 x 140 мм или 2 x 160 мм, тыловых 1 x 120 мм или 1 x 140 мм, верхних 3 x 120 мм или 2 x 140 мм, нижних 2 x 120 мм или 2 x 140 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, разъем для наушников, разъем для микрофона, кнопка Reset, кнопка Power, 1 x USB Type C
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Форм-фактор
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Компьютерный корпус Lian Li Lancool 216 Black прекрасно подойдёт для создания высокопроизводительной системы, сочетающей стиль и функциональность. Универсальность данного корпуса заключается в его поддержке материнских плат различных форматов, таких как ATX, mATX, E-ATX и Mini-ITX. Вместительный и удобный в использовании, он станет основой для вашего будущего компьютера. Корпус выполнен в элегантном чёрном цвете, что придаёт ему строгость и изящество, позволяя гармонично вписаться в любой интерьер. Передняя панель оборудована сетчатой конструкцией, обеспечивающей отличную вентиляцию и эффективное охлаждение ваших компонентов. Таким образом, вы можете быть уверены в стабильной и долговечной работе вашей системы даже при использовании самых мощных комплектующих. Lian Li Lancool 216 Black также оснащён удобными и продуманными внутренними отсеками для размещения жёстких дисков и SSD, что облегчает процесс сборки и модернизации системы. Многозонная система циркуляции воздуха способствует поддержанию оптимальной температуры внутри корпуса, а наличие съёмных фильтров предотвращает накопление пыли, упрощая процесс ухода за компьютером. Этот корпус идеально подходит как для профессиональных пользователей, так и для геймеров, желающих собрать мощную и производительную систему. Его высококачественные материалы и продуманный дизайн делают Lian Li Lancool 216 Black надёжным выбором для тех, кто ценит сочетание стиля и функциональности. Неважно, собираетесь ли вы установить систему из компонентов формата ATX, mATX, E-ATX или Mini-ITX, Lian Li Lancool 216 Black справится с этой задачей на отлично. Убедитесь в этом сами, выбрав данный корпус для вашего следующего проекта.


Теги товара: Сталь, Нижнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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