Top.Mail.Ru
Радиатор Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than 165W) (412-AAVE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Радиатор Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than 165W) (412-AAVE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Радиатор Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than 165W) (412-AAVE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-87%
660 руб.  5 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666966
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Радиатор для процессора
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
320

Описание товара Радиатор Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than 165W) (412-AAVE)

Этот радиатор, предназначенный для конфигураций с одним процессором мощностью до 165 Вт, обеспечивает эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную работу вашего оборудования. Простой в установке и совместимый с моделями R550/R750XS, он является идеальным решением для поддержания производительности и надежности вашей IT-системы. Защитите свои сервера с надежным радиатором от Dell!

Отзывы о товаре Радиатор Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than 165W) (412-AAVE)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Радиатор для процессора
Описание
Этот радиатор, предназначенный для конфигураций с одним процессором мощностью до 165 Вт, обеспечивает эффективное рассеивание тепла, поддерживая оптимальную работу вашего оборудования. Простой в установке и совместимый с моделями R550/R750XS, он является идеальным решением для поддержания производительности и надежности вашей IT-системы. Защитите свои сервера с надежным радиатором от Dell!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиатор Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than 165W) (412-AAVE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...