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Радиатор Dell Standard Heatsink for CPU R550/R750XS (412-AAYT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиатор Dell Standard Heatsink for CPU R550/R750XS (412-AAYT)

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Радиатор Dell Standard Heatsink for CPU R550/R750XS (412-AAYT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиатор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Socket
LGA 4189
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666965
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Радиатор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 4189
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
360

Описание товара Радиатор Dell Standard Heatsink for CPU R550/R750XS (412-AAYT)

Кулеры и системы охлаждения Dell идеально подходят для поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Данный продукт от известного бренда Dell предлагает высокоэффективное пассивное охлаждение, что делает его идеальным выбором для тихой и надежной работы вашего ПК. Радиатор выполнен из высококачественного алюминия, что обеспечивает отличную теплопроводность и долговечность. Эти системы охлаждения специально разработаны для процессоров, гарантируя стабильно высокую производительность даже при интенсивных нагрузках. С кулерами Dell ваш компьютер будет работать эффективно, не перегреваясь, что продлевает срок службы устройства и повышает общую производительность системы.



Теги товара: Intel, Алюминий

Отзывы о товаре Радиатор Dell Standard Heatsink for CPU R550/R750XS (412-AAYT)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Радиатор для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
пассивное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 4189
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулеры и системы охлаждения Dell идеально подходят для поддержания оптимальной температуры вашего процессора. Данный продукт от известного бренда Dell предлагает высокоэффективное пассивное охлаждение, что делает его идеальным выбором для тихой и надежной работы вашего ПК. Радиатор выполнен из высококачественного алюминия, что обеспечивает отличную теплопроводность и долговечность. Эти системы охлаждения специально разработаны для процессоров, гарантируя стабильно высокую производительность даже при интенсивных нагрузках. С кулерами Dell ваш компьютер будет работать эффективно, не перегреваясь, что продлевает срок службы устройства и повышает общую производительность системы.


Теги товара: Intel, Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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