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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00)

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Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 1
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 2
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 3
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 4
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 5
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 6
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 7
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 8
Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 1
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 2
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 3
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 4
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 5
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 6
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 7
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 8
  • Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666960
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3200
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00)

Кулер для процессора (СЖО) Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) (Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM5/AM4, размер радиатора: 397.5х119.2х27мм, размер водоблока: 120х120х25мм, используемый подшипник: FDB, 2100об/мин, 61.3cfm, 29dB(A))

Отзывы о товаре Кулер для процессора Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00)




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Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Кулер для процессора
Максимальная скорость вращения, об/мин
3200
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
3
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
2100 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора (СЖО) Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Infinity Белый (G89.GA2T36INW.00) (Intel LGA 1700/1200/115X, AMD AM5/AM4, размер радиатора: 397.5х119.2х27мм, размер водоблока: 120х120х25мм, используемый подшипник: FDB, 2100об/мин, 61.3cfm, 29dB(A))
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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